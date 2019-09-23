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В двух районах Новосибирской области завершилась уборочная страда

Рубрика: общество

26.09.2019 17:58

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников поздравил аграриев Сузунского и Маслянинского районов с окончанием уборочной кампании; всего в регионе убрано 1,1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Уборочная кампания в Новосибирской области выходит на финишную прямую. В двух районах – Сузунском и Маслянинском, аграрии убрали урожай полностью. В адрес глав и председателей советов депутатов этих муниципальных образований губернатор Новосибирской области Андрей Травников направил поздравления по случаю завершения уборки культур.

«Сердечно поздравляю вас с завершением уборки урожая зерновых культур. Высокая организация труда, умелое использование передовых технологических приёмов при уборке зерновых культур позволили вашему району одним из первых в области своевременно убрать выращенный урожай», – говорится в тексте поздравления.

В последние дни сентября уборочная страда в регионе подходит к завершению. На сегодняшний день убрано более 1,1 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено свыше 2 млн тонн зерна. Это почти 85 % от запланированного объёма.

Высокие темпы уборочной кампании стали возможны благодаря хорошей погоде, а также применению современной сельскохозяйственной техники. На уборке урожая работает 3376 зерноуборочных комбайнов, из которых более полутора тысяч – высокопроизводительные зерноуборочные машины как отечественного, так и импортного производства. 

В Новосибирской области сельхозтоваропроизводителям оказывают государственную поддержку, если они приобретают технику и оборудование. С начала года хозяйствам из областного бюджета перечислено 727 млн рублей. Они направляются на компенсацию части затрат хозяйств, приобретающих технику и оборудование. Всего за 9 месяцев этого года аграрии купили 1242 единицы сельскохозяйственной техники. При этом, по данным регионального минсельхоза, парк техники планировалось обновить на 884 единицы. Всего на эти цели израсходовано 4,5 миллиарда рублей. А план по покупке выполнен на 140 %.

Чаще всего хозяйства приобретают энергонасыщенные, высокопроизводительные тракторы и комбайны. Из крупной техники поступило 168 единиц тракторов и 121 зерноуборочный комбайн. Кроме того, в техническом парке региона появляются цифровые системы. К ним относятся элементы систем точного земледелия, в том числе параллельное вождение, основанное на спутниковой навигации, системы картирования территории и прочие инновационные технологические решения. В большинстве крупных хозяйств Новосибирской области уже используются цифровые технологии. Благодаря им повышается урожайность и значительно снижается себестоимость продукции. Это происходит за счёт эффективного использования горюче-смазочных материалов, семян, удобрений и средств защиты растений.

Лидерами уборочной страды стали Маслянинский и Сузунский районы, которые на сегодняшний день завершили уборку зерновых. 

Напомним, в начале сентября Андрей Травников рассказал о планах по развитию сельских территорий.

Анатолий Якимов

Теги: уборка сельское хозяйство Правительство Новосибирской области

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