В центре Новосибирска горит жилой дом

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У многоэтажки загорелась крыша; к зданию не могут проехать пожарные машины.

Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15. Об это сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Как сообщают в ведомстве, у здания загорелась кровля. Также очевидцы с места происшествия сообщили, что пожарные машины не могут подключиться к гидрантам – доступ к ним перекрыли припаркованные поблизости автомобили.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области, на месте работает 60 человек личного состава и 19 единиц техники. Проводится эвакуация жителей. О наличии пострадавших пока неизвестно.

Напомним, сегодня в Новосибирске загорелся известный ресторан.