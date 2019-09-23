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В центре Новосибирска горит жилой дом

Рубрика: проиcшествия

26.09.2019 17:53

Фото Сиб.фм

У многоэтажки загорелась крыша; к зданию не могут проехать пожарные машины.

Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15. Об это сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Как сообщают в ведомстве, у здания загорелась кровля. Также очевидцы с места происшествия сообщили, что пожарные машины не могут подключиться к гидрантам – доступ к ним перекрыли припаркованные поблизости автомобили.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области, на месте работает 60 человек личного состава и 19 единиц техники. Проводится эвакуация жителей. О наличии пострадавших пока неизвестно.

 Напомним, сегодня в Новосибирске загорелся известный ресторан.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область пожар Новосибирск МЧС

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сегодня 12:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:19 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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