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Вероятность пожара в Вознесенском соборе оценили в Новосибирской митрополии

Рубрика: общество

26.09.2019 16:04

Фото с сайта «Храмы России»

Во время плановой проверки в Вознесенском соборе выявили нарушения правил пожарной безопасности; опасности для верующих нет.

Главный храм Новосибирска будет работать в прежнем режиме. Информацию о предстоящем в Железнодорожном суде рассмотрении дела о нарушениях правил пожарной безопасности прокомментировали в Новосибирской митрополии. 

«В настоящее время ведутся работы по устранению нарушений. На время принесения мощей святителя Спиридона Тримифунтского работы были приостановлены, но сейчас возобновлены и близятся к завершению, они будут закончены до середины октября», – сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

По словам пресс-секретаря Новосибирской епархии, выявленные нарушения незначительны и опасности для верующих не представляют. Для устранения нарушений в Вознесенском соборе дано 90 дней.

Напомним, 26 сентября стало известно о возможном закрытии главного храма Новосибирской области.

 

Анатолий Якимов

Теги: храм Новосибирск пожарная безопасность

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сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра

сегодня 10:19 Хроника 0 Коммент.

Загорелся популярный новосибирский ресторан

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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