Вероятность пожара в Вознесенском соборе оценили в Новосибирской митрополии

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Вероятность пожара в Вознесенском соборе оценили в Новосибирской митрополииРубрика: общество
26.09.2019 16:04
Фото с сайта «Храмы России»
Во время плановой проверки в Вознесенском соборе выявили нарушения правил пожарной безопасности; опасности для верующих нет.
Главный храм Новосибирска будет работать в прежнем режиме. Информацию о предстоящем в Железнодорожном суде рассмотрении дела о нарушениях правил пожарной безопасности прокомментировали в Новосибирской митрополии.
«В настоящее время ведутся работы по устранению нарушений. На время принесения мощей святителя Спиридона Тримифунтского работы были приостановлены, но сейчас возобновлены и близятся к завершению, они будут закончены до середины октября», – сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.
По словам пресс-секретаря Новосибирской епархии, выявленные нарушения незначительны и опасности для верующих не представляют. Для устранения нарушений в Вознесенском соборе дано 90 дней.
Напомним, 26 сентября стало известно о возможном закрытии главного храма Новосибирской области.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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