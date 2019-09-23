Вероятность пожара в Вознесенском соборе оценили в Новосибирской митрополии

Фото с сайта «Храмы России»

Во время плановой проверки в Вознесенском соборе выявили нарушения правил пожарной безопасности; опасности для верующих нет.

Главный храм Новосибирска будет работать в прежнем режиме. Информацию о предстоящем в Железнодорожном суде рассмотрении дела о нарушениях правил пожарной безопасности прокомментировали в Новосибирской митрополии.

«В настоящее время ведутся работы по устранению нарушений. На время принесения мощей святителя Спиридона Тримифунтского работы были приостановлены, но сейчас возобновлены и близятся к завершению, они будут закончены до середины октября», – сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

По словам пресс-секретаря Новосибирской епархии, выявленные нарушения незначительны и опасности для верующих не представляют. Для устранения нарушений в Вознесенском соборе дано 90 дней.

Напомним, 26 сентября стало известно о возможном закрытии главного храма Новосибирской области.