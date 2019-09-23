Видео: пожар в многоэтажном доме в центре Новосибирска

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Видео: пожар в многоэтажном доме в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
26.09.2019 18:14
Фото Сиб.фм
Появились новые подробности о возгорании в многоквартирном доме по адресу Советская, 15; очевидцы делятся фотографиями и видеозаписями.
Сотрудники МЧС продолжают тушение крупного пожара, произошедшего сегодня вечером, 26 сентября, в Центральном районе Новосибирска. По последним данным, огонь вспыхнул на крыше многоквартирного дома, находящегося по адресу Советская, 15. Один из очевидцев прислал в редакцию Сиб.фм видеозапись происшествия.
Также в редакцию Сиб.фм очевидцы присылают фотографии с места событий.
На месте работают 60 человек личного состава и 19 единиц техники противопожарной службы. Проводится эвакуация жителей. Проезд по улице Советской перекрыт, из-за чего в этом районе образовались значительные пробки. Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.
Напомним, сегодня ночью в Новосибирске загорелся популярный бар.
Эмиль Фукс
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