Загорелся популярный новосибирский ресторан

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Возгорание началось в ночь на 26 сентября; никто не пострадал.

Ресторан «Максимилианс» на улице Дуси Ковальчук, 1/1 загорелся прошедшей ночью. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, первые пожарные бригады прибыли на место происшествия в 01:10. Открытое горение ликвидировали спустя 15 минут, а все очаги возгорания спасатели потушили около трёх часов ночи.

До прибытия пожарных из здания ресторана самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пострадавших в результате происшествия нет. На момент написания новости в самом ресторане комментариев не дали.

Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в потолке, добавили в пресс-службе МЧС. От огня пострадали 10 квадратных метров потолочного покрытия.

Напомним, сегодня ночью самолёт в Барнауле совершил жёсткую посадку, из-за которой произошло возгорание стойки.