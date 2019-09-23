Загорелся популярный новосибирский ресторан

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Загорелся популярный новосибирский ресторанРубрика: проиcшествия
26.09.2019 09:39
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Возгорание началось в ночь на 26 сентября; никто не пострадал.
Ресторан «Максимилианс» на улице Дуси Ковальчук, 1/1 загорелся прошедшей ночью. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, первые пожарные бригады прибыли на место происшествия в 01:10. Открытое горение ликвидировали спустя 15 минут, а все очаги возгорания спасатели потушили около трёх часов ночи.
До прибытия пожарных из здания ресторана самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пострадавших в результате происшествия нет. На момент написания новости в самом ресторане комментариев не дали.
Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в потолке, добавили в пресс-службе МЧС. От огня пострадали 10 квадратных метров потолочного покрытия.
Напомним, сегодня ночью самолёт в Барнауле совершил жёсткую посадку, из-за которой произошло возгорание стойки.
Эмиль Фукс
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Фейковый сбор средств по делу Павла Устинова раскрыли в Новосибирске
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