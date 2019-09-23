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Женщину с перерезанным горлом вытащили с того света новосибирские врачи

Рубрика: общество

26.09.2019 14:54

Фото Андрея Ксенчука из архива Сиб.фм

Молодой пьяница с «МЖК» отрезал ухо и перерезал горло в ответ на критику от незнакомки; врачи скорой успели спасти жизнь женщине.

Агрессивный рецидивист едва не убил гостью за критику его образа жизни и неубранной квартиры. Сегодня, 26 сентября, в прокуратуре Октябрьского района рассказали о приговоре за убийство, не доведённое до конца благодаря вмешательству врачей.

Конфликт случился вечером 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов на улице Владимира Высоцкого. Согласно материалам дела, 31-летний ранее судимый Даниил пригласил в гости компанию, в которой была 43-летняя незнакомая ему женщина. В ходе совместного распития спиртного у них возник словесный конфликт, подозреваемый хватался за нож, но не рискнул напасть на соперницу при людях. Когда знакомые ушли, рецидивист продолжил ругаться с женщиной, а затем схватил нож и нанёс не менее четырёх ударов по её шее и лицу. 

Нож задел артерии на шее, проткнул трахею, кроме того, гостья оказалась изуродована и лишилась левого уха. Женщина в крови упала на пол, а нападавший скрылся с места преступления. Спас гостью сосед подозреваемого – он вышел на шум и увидел потерпевшую, после чего немедленно вызвал скорую. Реанимационная бригада успела вовремя – счёт шёл на минуты, но женщина была спасена.

«Обвиняемый частично признал вину, якобы не имел умысла на убийство – гостья "достала его", и всему виной стал алкоголь. Нападавший ранее был неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством, характеризовался отрицательно, злоупотреблял алкоголем. Прокуратура запросила 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с учётом опасного рецидива. Суд назначил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы в один год», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Артём Булгаков. 

Потерпевшая провела в больнице более месяца, но до сих пор вынуждена восстанавливать лицо и скрывать шрамы под маской. Женщина настаивала на максимально строгом наказании. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце мая пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске.

             

 

Никита Манько

Теги: скорая помощь убийство суд алкоголь

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