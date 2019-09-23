Звонки для учителя отменили в школах под Новосибирском

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Прокуратура признала незаконной фразу «звонок для учителя»; в новосибирских школах нарушали права учеников.

Прокуратура Маслянинского района посчитала незаконными локальные акты образовательных учреждений. В частности, вопросы у правоохранителей возникли к формулировке, что «звонок об окончании урока даётся для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что данное положение противоречит законодательству и нарушает права детей на отдых между уроками.

Только в Маслянинском районе прокуратура внесла предписания 11 образовательным учреждениям и потребовала устранить нарушение прав школьников.

Напомним, в конце августа прокуратура нашла в Новосибирске опасные для детей батуты.