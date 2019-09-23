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Звонки для учителя отменили в школах под Новосибирском

Рубрика: общество

26.09.2019 11:39

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Прокуратура признала незаконной фразу «звонок для учителя»; в новосибирских школах нарушали права учеников.

Прокуратура Маслянинского района посчитала незаконными локальные акты образовательных учреждений. В частности, вопросы у правоохранителей возникли к формулировке, что «звонок об окончании урока даётся для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что данное положение противоречит законодательству и нарушает права детей на отдых между уроками.

Только в Маслянинском районе прокуратура внесла предписания 11 образовательным учреждениям и потребовала устранить нарушение прав школьников.

Напомним, в конце августа прокуратура нашла в Новосибирске опасные для детей батуты.

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область школы Прокуратура Новосибирской области

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сегодня 08:09 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:51 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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