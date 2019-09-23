Астролог оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить рак

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Актриса находится в частной московской клинике; ближайшие недели окажутся самыми тяжёлыми для неё.

Известный астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев рассказал, каковы шансы звезды сериала «Моя прекрасная няня» выкарабкаться. Информация появилась на портале «Дни.ру».

Согласно словам Дмитрия, у артистки всегда была предрасположенность к онкологическим заболеваниям: это хиромант прочитал по её астрологической карте. Звёздный эксперт считает, что резкое ухудшение здоровья Заворотнюк связано с хирургическим вмешательством и косметическими операциями.

Дмитрий Ермолаев отмечает, что ближайшие недели для Анастасии будут самыми тяжёлыми – жизнь звезды кино и театра находится буквально на волоске. У актрисы появится шанс победить болезнь, если она соберёт все силы и продержится ещё четыре месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе глиобластома, агрессивной форме опухоли головного мозга. Зарубежные клиники пытались лечить актрису всеми возможными способами, однако это не принесло положительных результатов.

Напомним, 26 сентября стало известно, что Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу.