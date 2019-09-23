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Астролог оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить рак

Рубрика: общество

27.09.2019 10:44

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Актриса находится в частной московской клинике; ближайшие недели окажутся самыми тяжёлыми для неё.

Известный астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев рассказал, каковы шансы звезды сериала «Моя прекрасная няня» выкарабкаться. Информация появилась на портале «Дни.ру».

Согласно словам Дмитрия, у артистки всегда была предрасположенность к онкологическим заболеваниям: это хиромант прочитал по её астрологической карте. Звёздный эксперт считает, что резкое ухудшение здоровья Заворотнюк связано с хирургическим вмешательством и косметическими операциями. 

Дмитрий Ермолаев отмечает, что ближайшие недели для Анастасии будут самыми тяжёлыми – жизнь звезды кино и театра находится буквально на волоске. У актрисы появится шанс победить болезнь, если она соберёт все силы и продержится ещё четыре месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе глиобластома, агрессивной форме опухоли головного мозга. Зарубежные клиники пытались лечить актрису всеми возможными способами, однако это не принесло положительных результатов.

Напомним, 26 сентября стало известно, что Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу.

 

Никита Минин

Теги: медицина онкология врачи

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Статистики оценили шансы новосибирцев дожить до пенсии

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» начало сезон с победы над «Казаночкой»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

«Минивэн разорвало на части»: смертельная авария произошла под Новосибирском

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

Эксперты предупредили о возможном привыкании к внедорожникам Volkswagen

сегодня 08:00 Авто 0 Коммент.

Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги

сегодня 07:20 Хроника 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: дожди и похолодание

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 27 сентября

сегодня 06:00 Афиша 0 Коммент.

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вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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