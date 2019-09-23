Баскетбольное «Динамо» начало сезон с победы над «Казаночкой»

Фото с сайта ЖБК «Динамо»

Матч 1\8 финала Кубка России по женскому баскетболу прошёл накануне в Новосибирске; женское «Динамо» обыграло гостей из Казани.

Первый матч в новом сезоне новосибирский баскетбольный клуб начал удачно. «Динамо» отыгралось за проигрыш «Казаночке» в прошлом сезоне.

Девушки из Новосибирска к концу первой четверти взяли инициативу в свои руки и вели в счёте 25:11. Однако ближе к большому перерыву «Динамо» сдало позиции – 37:33. А в начале третьих десяти минут «Казаночка» и вовсе сравняла счёт – 39:39.

Дальше хозяйки поля вновь увеличили преимущество – к последнему перерыву «Динамо» вело 58:48. Улучшить свои позиции гости из Казани не сумели – итог матча 79:62 в пользу «Динамо».

Следующий матч новосибирские баскетболистки проведут 3 октября. В матче Премьер-лиги девушки встретятся с курским «Динамо».

Напомним, 23 сентября хоккейная «Сибирь» уверенно обыграла казанский «Ак Барс».