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Баскетбольное «Динамо» начало сезон с победы над «Казаночкой»Рубрика: общество, спорт
27.09.2019 09:53
Фото с сайта ЖБК «Динамо»
Матч 1\8 финала Кубка России по женскому баскетболу прошёл накануне в Новосибирске; женское «Динамо» обыграло гостей из Казани.
Первый матч в новом сезоне новосибирский баскетбольный клуб начал удачно. «Динамо» отыгралось за проигрыш «Казаночке» в прошлом сезоне.
Девушки из Новосибирска к концу первой четверти взяли инициативу в свои руки и вели в счёте 25:11. Однако ближе к большому перерыву «Динамо» сдало позиции – 37:33. А в начале третьих десяти минут «Казаночка» и вовсе сравняла счёт – 39:39.
Дальше хозяйки поля вновь увеличили преимущество – к последнему перерыву «Динамо» вело 58:48. Улучшить свои позиции гости из Казани не сумели – итог матча 79:62 в пользу «Динамо».
Следующий матч новосибирские баскетболистки проведут 3 октября. В матче Премьер-лиги девушки встретятся с курским «Динамо».
Напомним, 23 сентября хоккейная «Сибирь» уверенно обыграла казанский «Ак Барс».
Эмиль Фукс
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