Без трамваев оставят Калининский район Новосибирска

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Без трамваев оставят Калининский район НовосибирскаРубрика: общество
27.09.2019 11:49
фото с сайта pixabay.com
Из-за реконструкции трамвайной линии отменяется движение трамваев в одном из крупнейших районов Новосибирска; пересаживайтесь на автобусы и троллейбусы.
В Новосибирске отменили два трамвайных маршрута в Калининском районе Новосибирска.
С 21:00 27 сентября до 5:00 30 сентября будет закрыто движение трамваев № 11 и № 14.
На время ремонта трамвайной линии на улице Учительской трамвайный маршрут № 11 будет ходить от Золотой Горки через проспект Дзержинского, Волочаевскую и Никитина до остановки «Сад мичуринцев».
Маршрут № 14, который возил новосибирцев от остановки «Золотая горка» до Заельцовского парка, заменят коротким вариантом «Сад мичуринцев – Гусинобродское шоссе».
Напомним, в середине августа на новосибирские маршруты вышли московские трамваи.
Татьяна Картавых
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