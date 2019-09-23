Без трамваев оставят Калининский район Новосибирска

фото с сайта pixabay.com

Из-за реконструкции трамвайной линии отменяется движение трамваев в одном из крупнейших районов Новосибирска; пересаживайтесь на автобусы и троллейбусы.

В Новосибирске отменили два трамвайных маршрута в Калининском районе Новосибирска.

С 21:00 27 сентября до 5:00 30 сентября будет закрыто движение трамваев № 11 и № 14.

На время ремонта трамвайной линии на улице Учительской трамвайный маршрут № 11 будет ходить от Золотой Горки через проспект Дзержинского, Волочаевскую и Никитина до остановки «Сад мичуринцев».

Маршрут № 14, который возил новосибирцев от остановки «Золотая горка» до Заельцовского парка, заменят коротким вариантом «Сад мичуринцев – Гусинобродское шоссе».

Напомним, в середине августа на новосибирские маршруты вышли московские трамваи.