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«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство

Рубрика: общество

27.09.2019 17:48

фото Константина со страницы «ВКонтакте», видео группы Pro Anima

История самоубийства молодого доктора из Бурятии привлекла внимание пользователей интернета; друзья считают, что причиной гибели могло стать то, что доктор принимал свою работу слишком близко к сердцу.  

Сегодня региональные СМИ предали огласке берущую за душу историю: врач-реаниматолог из Бурятии, который к тому же увлекался поэзией, в конце августа расстался с жизнью, а спустя две недели после этого на его странице «ВКонтакте» появился предсмертный пост, который он заранее подготовил к публикации. Близкие Константина рассказали корреспонденту Сиб.фм, что на такой радикальный шаг молодого человека могла толкнуть депрессия, связанная с работой.

«Простите меня. Я сдался, и когда эта запись опубликуется, наверное, меня уже не будет в живых. Хотел бы сказать вам, что, пожалуй, не заслужил таких родных и друзей как вы. Вы всегда готовы были помогать мне, любить меня таким, каким я есть. Хочу просить у вас прощения за свой поступок, но я сдался. Я сдался, без права на переошибку. Я хотел стать хорошим врачом, быть лучше и оправдать ваши надежды, да не сумел. Продолжайте жить, не грустите по мне, и помните в мире миллиард вселенных и мне довелось родиться в лучшей из них. Берегите себя, и будьте счастливы, всегда и искренне ваш Костя», — говорится в отложенной для публикации записи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм). 

Константин увлекался поэзией и состоял в творческом сообществе Pro Anima, в котором любители стихотворений делились своими произведениями и всячески поддерживали друг друга. Врач часто выступал на поэтических вечерах под псевдонимом Доктор Саху и делился историями из своей медицинской практики. Участники группы говорят, что это ужасная потеря и невыносимое горе – молодой человек был очень талантливым. 

Несмотря на то, что со стороны юноша казался вполне дружелюбным и жизнерадостным, в какой-то момент на его странице  в социальной сети стали появляться стихотворения, основными темами которых были смерть и усталость от жизни. Однако никто не обратил внимания на этот тревожный сигнал.

«Кричать надо было и бить в колокола.. Куда смотрели друзья? Неужели меры не могли принять? Или действительно дальше своего носа никто ничего не видит.. Такого парня потеряли... Эх, слов нет», – пишет расстроенная поэтесса из Pro Anima.

Сиб.фм поговорил с основателем и постоянным автором творческого объединения Лис Ксенцовой, которая описала врача-реаниматолога с исключительно положительной стороны:

«Я лишь могу сказать, что это был замечательный человек, работа детского врача не каждому дается легко. Я думаю, стресс постоянный страх потерять маленькую жизнь, внесли лепту в его состояние. Человек всегда был скромным и дружелюбным, читал всегда только добрые стихи у нас на вечере. Я пыталась узнать у родственников. Но сейчас они в горе. А что касается причина самоубийства. Депрессия – не миф, и появляется она у даже самых радужных людей, а исход болезни, как правило, летальный».

Бывший одногруппник Константина из Иркутского государственного медицинского института сказал, что ему неизвестно, почему молодой врач совершил самоубийство, но также предположил, что юноша мог просто не справиться с той ответственностью, которая ложится на плечи представителя данной профессии. Ведь спасать чужие жизни и видеть смерти детей – такое трудно вынести.

Среди возможных причин гибели молодого врача-поэта его земляки часто упоминают не только стресс из-за большой ответственности на работе. Говорят и об огромной нагрузке на докторов в Бурятии, которым ради достойной зарплаты зачастую приходится брать двойную ставку.

В частности, на сайте «Станции скорой медицинской помощи» города Улан-Удэ (а по некоторым данным, погибший медик работал именно в службе скорой помощи – прим. ред.) размещены вакансии. Размер заработной платы – около 57 тысяч рублей в месяц, правда, «при условии работы более чем на одну ставку».

Соизмерим ли уровень стресса, который присутствует в жизни врача-реаниматолога, с той оплатой труда, которую он получает? Мог ли Константин не справиться с нагрузкой и впасть в сильную депрессию?

В станции скорой помощи корреспонденту Сиб.фм сообщили, что прокомментировать ситуацию может только главный врач. Однако на момент публикации материала связаться с ним и подтвердить информацию не удалось. Сотрудники республиканского Следкома уточнили, что информацию о подобных смертях не комментируют. 

По словам практикующего психолога Анны Оверченко, большая нагрузка на работе действительно могла привести к такому печальному исходу.

«Тоска, чувство безысходности и усталость – в таком состоянии триггером может стать любая мелочь», – уточнила специалист.

Психолог добавила, что в случае, когда окружающие начинают замыкаться в себе, стоит выслушать их и дать высказаться. Чаще всего бывает достаточно просто оказать внимание, но лучше всего – убедить человека показаться психотерапевту.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в среднем 800 тысяч человек во всём мире совершают суицид. Аналитики отмечают, что Россия входит в число стран с самым большим числом самоубийств. 

Никита Минин

Теги: врачи происшествия

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