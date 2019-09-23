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Глава Мошковского района и директор психдиспансера прокомментировали обыски в их доме

Рубрика: общество, проиcшествия

27.09.2019 14:48

фото с официального сайта успенского психоневрологического интерната и пресс-службы администрации Мошковского района

Супруга главы Мошковского района Новосибирска оказалась в центре коррупционного скандала; начальницу подозревают в махинациях с продажей квартиры недееспособного пациента.

На этой неделе в новосибирских СМИ появилась информация об обыске и изъятии документов в здании психоневрологического интерната, которым руководит жена главы Мошковского района Сергея Евстифеева Ирина. Также сообщалось, что правоохранители нагрянули домой к супругам и задержали директора диспансера.

Редакции Сиб.фм удалось пообщаться с Сергеем Евстифеевым, который утверждает, что его жена – не мошенница, и чужие деньги себе не присваивала. 

«Это всё неправда. То, в чём её обвиняют. Действительно, 25 сентября у нас дома прошёл обыск. Сообщили, что возбуждено уголовное дело против целого круга лиц в связи с подлогом документов. Но в учреждении в течение года проходили различные проверки, в том числе и московские. Никаких нарушений выявлено не было. Жена сильно переживает, но продолжает ходить на работу. Вчера там находились два следователя», – сказал Сергей Евстифеев.

По словам главы Мошковского района, Ирину Евстифееву подозревают в присвоении средств пациента интерната и его филиалов. В частности, речь шла о якобы незаконной продаже квартиры одной из постоялиц учреждения в деревне Овчинниково Коченёвского района.

Сергей Евстифеев объяснил, что необходимость в реализации жилья возникла из-за того, что собственница находится на лечении в интернате, а расходы за коммуналку вычитаются из её пенсии.Чтобы этого не происходило, квартиру решили продать, а вырученные деньги зачислить на счёт пациентки. 

Чиновник также уточнил, что перед выставлением такого жилья на продажу учреждение обязано получить разрешение в органах опеки. Необходимые для этого документы были подготовлены, но ещё находятся в психоневрологическом интернате, никуда они не передавались. Это значит, что квартиру никто продать не мог.

Сама Ирина Евстифеева сообщила Сиб.фм, что время от времени родственники пациентов, во владении которых находится собственность, обращаются в учреждение с просьбой продать никому не нужное жильё:

«У нас в интернате 707 пациентов, из них примерно 85 – собственники. Если их родственники хотят продать квартиры, которые стоят пустые без дела, мы оформляем документы и направляем их в органы опеки. И, если там дают разрешение, жильё выставляется на продажу. При этом мы ничего не забираем себе. Что касается случая, из-за которого начались проверки: эта девушка живёт в интернате очень давно. В её квартире на первом этаже кто-то уже срезал батареи. Мы заказали кадастровую стоимость помещения и получили официальный отчёт. Кроме этого мы ничего не делали, в этом нет никаких противозаконных действий. Кто-то просто захотел очернить наш интернат».

Что касается официальных заявлений правоохранителей, то в региональном Следкоме Сиб.фм сообщили, что не занимаются расследованием этого дела. В самом психоневрологическом интернате тоже опровергли информацию о задержании директора учреждения и заверили, что Ирина Евстифеева продолжает исполнять обязанности.

Добавим, что сам глава Мошковского района Сергей Евстифеев был руководителем этого лечебного учреждения до избрания на пост руководителя муниципалитета в 2011 году. Согласно официальной декларации главы Мошковского района, опубликованной на сайте администрации, доход Ирины Евстифеевой за 2018 год составил 1,7 миллиона рублей. Также в её собственности находятся две квартиры и автомобиль УАЗ.

Напомним, 26 сентября стали известны подробности начала расследования дела о мошенничестве против директора психдиспансера под Новосибирском.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область мошенничество

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