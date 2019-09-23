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Голодные дикие лисы вышли к людям в Новосибирской области

Рубрика: общество

27.09.2019 20:18

Скриншот из видео "ВКонтакте"

Путешественник решил покорить самую высокую точку Новосибирской области и встретил лиса; тощее животное таскало хлеб и прятало на зиму. 

Автор путеводителя «Сто чудес Кузбасса на автомобиле» Антон Миронов нашёл дружелюбную тощую лису во время путешествия к Пихтовому гребню. Сегодня, 27 сентября путешественник поздравил подписчиков с Международным днём туризма.     

«Поздравляю всех с днем туризма! Сегодня в честь праздника поднялся на высшую точку Новосибирской области высоту 506 метров. А вчера вечером по дороге встретил местного жителя и покормил. Ради таких моментов мы и ходим по лесам и горам!», – написал Антон Миронов.

Блогер покормил животное хлебом, лис утащил хлеб и вернулся за добавкой. Во второй раз линяющий лис взял хлеб почти из рук, снова спрятал и вернулся выпрашивать. 

Напомним, 27 сентября пучеглазого краснокнижного страшилу выловил новосибирец в Оби.

Никита Манько

Теги: путешествия видео лис голод

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сегодня 17:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Пучеглазого краснокнижного страшилу выловил новосибирец в Оби

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сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:31 Хроника 1 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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