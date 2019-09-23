Голодные дикие лисы вышли к людям в Новосибирской области

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Путешественник решил покорить самую высокую точку Новосибирской области и встретил лиса; тощее животное таскало хлеб и прятало на зиму.

Автор путеводителя «Сто чудес Кузбасса на автомобиле» Антон Миронов нашёл дружелюбную тощую лису во время путешествия к Пихтовому гребню. Сегодня, 27 сентября путешественник поздравил подписчиков с Международным днём туризма.

«Поздравляю всех с днем туризма! Сегодня в честь праздника поднялся на высшую точку Новосибирской области высоту 506 метров. А вчера вечером по дороге встретил местного жителя и покормил. Ради таких моментов мы и ходим по лесам и горам!», – написал Антон Миронов.

Блогер покормил животное хлебом, лис утащил хлеб и вернулся за добавкой. Во второй раз линяющий лис взял хлеб почти из рук, снова спрятал и вернулся выпрашивать.

Напомним, 27 сентября пучеглазого краснокнижного страшилу выловил новосибирец в Оби.