«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Лихач припарковался на Ипподромской магистрали; очевидцы не могут понять, как это получилось.

На бетонном разделителе застрял универсал Toyota Corolla Fielder. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл на Ипподромской магистрали при подъеме на улицу Гоголя. Водитель не справился с управлением и заехал дном на бетонное ограждение. Для очевидцев и пользователей социальных сетей такой подъем остается загадкой.

«Похоже он просто нашел, свободное место для парковки», – пишет один из подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Больше всего людей удивляет то, как водителю удалось удержать такой идеальный баланс на разделителе. Машина припарковалась ровно и не упала ни в одну из сторон.

«Интересно он на этот разделитель с разбегу залетел или потихоньку карабкался», – комментирует ещё один читатель.

В происшествии никто не пострадал. Сейчас сотрудники проводят мероприятия по спуску автомобиля с разделителя.

Напомним, вчерашнее ДТП на станции метро «Гагаринская» привело к образованию пробки в полтора километра.