«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль

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«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобильРубрика: проиcшествия
27.09.2019 13:40
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Лихач припарковался на Ипподромской магистрали; очевидцы не могут понять, как это получилось.
На бетонном разделителе застрял универсал Toyota Corolla Fielder. Об этом сообщает подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл на Ипподромской магистрали при подъеме на улицу Гоголя. Водитель не справился с управлением и заехал дном на бетонное ограждение. Для очевидцев и пользователей социальных сетей такой подъем остается загадкой.
«Похоже он просто нашел, свободное место для парковки», – пишет один из подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).
Больше всего людей удивляет то, как водителю удалось удержать такой идеальный баланс на разделителе. Машина припарковалась ровно и не упала ни в одну из сторон.
«Интересно он на этот разделитель с разбегу залетел или потихоньку карабкался», – комментирует ещё один читатель.
В происшествии никто не пострадал. Сейчас сотрудники проводят мероприятия по спуску автомобиля с разделителя.
Напомним, вчерашнее ДТП на станции метро «Гагаринская» привело к образованию пробки в полтора километра.
Эмиль Фукс
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