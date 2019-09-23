Ирина Богушевская рассказала об украденном в Новосибирске телефоне с фотографиями сына

Фото с личного сайта Ирины Богушевской

Известная певица Ирина Богушевская накануне концерта дала эксклюзивное интервью Сиб.фм; в Новосибирске она не выступала более пяти лет.

Последний раз Ирина Богушевская давала концерт в столице Сибири 5 лет назад. В воскресенье, 29 сентября, она порадует своих поклонников. Сиб.фм попросил певицу рассказать историю, связанную с нашим городом.

Ирина Богушевская рассказала, что однажды во время гастролей в Новосибирске у неё украли телефон, и это была не просто материальная потеря.

«Аппарат был мне дорог не ценой, а тем, что было в нём. Там хранились фотографии младшего сына, которые я никуда не успевала скинуть», – вспомнила певица.

Она рассказала, что в гримёрке во время составления протокола по поводу кражи молодой лейтенант всё время интересовался тем, сколько длится фонограмма концерта. Он не мог поверить Ирине Богушевской, что весь концерт проходит с живым звуком.

«Несколько раз я объясняла ему, что мы всё играем живьём, прямо на гитарах, рояле и кларнете, старинным таким способом. И что пою я по-настоящему», – отметила артистка.

А телефон Ирине Богушевской доблестная новосибирская милиция вернула.

Напомним, 25 сентября Ирина Богушевская дала эксклюзивное интервью Сиб.фм.