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Ирина Богушевская рассказала об украденном в Новосибирске телефоне с фотографиями сына

Рубрика: афиша, общество

27.09.2019 14:17

Фото с личного сайта Ирины Богушевской

Известная певица Ирина Богушевская накануне концерта дала эксклюзивное интервью Сиб.фм; в Новосибирске она не выступала более пяти лет.

Последний раз Ирина Богушевская давала концерт в столице Сибири 5 лет назад. В воскресенье, 29 сентября, она порадует своих поклонников. Сиб.фм попросил певицу рассказать историю, связанную с нашим городом.

Ирина Богушевская рассказала, что однажды во время гастролей в Новосибирске у неё украли телефон, и это была не просто материальная потеря.

«Аппарат был мне дорог не ценой, а тем, что было в нём. Там хранились фотографии младшего сына, которые я никуда не успевала скинуть», – вспомнила певица.

Она рассказала, что в гримёрке во время составления протокола по поводу кражи молодой лейтенант всё время интересовался тем, сколько длится фонограмма концерта. Он не мог поверить Ирине Богушевской, что весь концерт проходит с живым звуком. 

«Несколько раз я объясняла ему, что мы всё играем живьём, прямо на гитарах, рояле и кларнете, старинным таким способом. И что пою я по-настоящему», – отметила артистка.

А телефон Ирине Богушевской доблестная новосибирская милиция вернула.

Напомним, 25 сентября Ирина Богушевская дала эксклюзивное интервью Сиб.фм.

 

Анатолий Якимов

Теги: концерт Новосибирск афиша

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сегодня 08:00 Авто 0 Коммент.

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сегодня 07:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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