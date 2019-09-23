Как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете раскрыла секрет авиакомпании

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Как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете раскрыла секрет авиакомпанииРубрика: общество
28.09.2019 07:44
ФОТО PIXABAY.COM
Особое беспокойство у пассажиров вызывают плачущие дети; однако есть способ узнать, на каком месте они будут лететь.
Отправляясь в командировку или на отдых, многие опасаются, что не смогут добраться с комфортом до пункта назначения. Виной тому – плачущие дети. Авиакомпания Japan Airlanes предложила своим пассажирам новую услугу – заранее узнать, где будут лететь родители с маленькими пассажирами. Об этом рассказали на сайте британского издания The Sun.
Во время выбора места в салоне на креслах, где будут лететь дети от восьми дней до двух лет, изображена детская голова. И если вы не хотите лететь рядом с ними, то можно выбрать место подальше. Кстати, подобной услугой можно воспользоваться на сайте авиакомпании S7.
Авиационный эксперт отмечает, что билеты пассажирам с маленькими детьми продают на места, где имеются специальные крепления для люлек. При этом родители сами должны беспокоиться о том, чтобы другим пассажирам было лететь комфортно. Например, приготовить небольшие сувениры.
Напомним, в начале августа стало известно, за какие ошибки могут не посадить в самолёт.
Анатолий Якимов
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