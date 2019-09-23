Клип новосибирских танцовщиц набрал 178 миллионов просмотров

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Клип новосибирских танцовщиц набрал 178 миллионов просмотровРубрика: общество, культура
27.09.2019 18:42
Скриншот из клипа Елены Яткиной
Ролик появился в сети шесть лет назад, но до сих пор пользуется популярностью; видео набрало просмотров в 50 раз больше, чем оригинальный клип
Видеоклип под названием Major Lazer – Watch Out Of This с танцами в исполнении новосибирских танцовщиц набрал 178 миллионов просмотров в Youtube. Идея и хореография принадлежит известной танцовщице Елене Яткиной. Ролик попал в сеть уже шесть лет назад. За это время танец под песню известного ямайско-американского трио набрал больше просмотров, чем оригинал песни. Клип на композицию с таким же названием на канале исполнителя набрал всего 4,4 миллиона, в то время как у видео Елены Яткиной почти в 50 раз больше.
Люди, увидевшие клип новосибирских танцовщиц, не перестают удивляться.
«Кто-нибудь знает, откуда эти девушки? Они из Америки или иностранки? Никогда раньше не видела, чтобы так танцевали», – пишет западная подписчица.
Ролик продолжают смотреть и сегодня – сотни новых комментариев появляются под видео каждый день. На момент написания новости танец набрал ещё около тысячи просмотров.
Напомним, Елена Яткина сегодня поразила новосибирцев страстным танцем на высоких каблуках.
Эмиль Фукс
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