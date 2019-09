Клип новосибирских танцовщиц набрал 178 миллионов просмотров

Рубрика: общество

Скриншот из клипа Елены Яткиной

Ролик появился в сети шесть лет назад, но до сих пор пользуется популярностью; видео набрало просмотров в 50 раз больше, чем оригинальный клип

Видеоклип под названием Major Lazer – Watch Out Of This с танцами в исполнении новосибирских танцовщиц набрал 178 миллионов просмотров в Youtube. Идея и хореография принадлежит известной танцовщице Елене Яткиной. Ролик попал в сеть уже шесть лет назад. За это время танец под песню известного ямайско-американского трио набрал больше просмотров, чем оригинал песни. Клип на композицию с таким же названием на канале исполнителя набрал всего 4,4 миллиона, в то время как у видео Елены Яткиной почти в 50 раз больше.

Люди, увидевшие клип новосибирских танцовщиц, не перестают удивляться.

«Кто-нибудь знает, откуда эти девушки? Они из Америки или иностранки? Никогда раньше не видела, чтобы так танцевали», – пишет западная подписчица.

Ролик продолжают смотреть и сегодня – сотни новых комментариев появляются под видео каждый день. На момент написания новости танец набрал ещё около тысячи просмотров.

