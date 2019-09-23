Люксовый автомобиль за 2,5 миллиона купят для нового военного суда

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До 10 декабря продавец должен поставить легковую машину в суд, созданный в начале этого года; из федерального бюджета на эти цели выделили 2,5 миллиона рублей.

Созданный в Новосибирске кассационный военный суд в начале года решил обновить автопарк. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок 26 сентября было размещено объявление о поставки автомобиля.

Из карточки заказа следует, что автомобиль класса Е должен быть изготовлен в 2019 году. Заявки можно подать до 8:44 местного времени 7 октября. Первые части заявок будут рассмотрены 9 октября. А сам аукцион назначен на 10 октября.

Кроме того, покупатель пожелал, что это должен быть седан чёрного цвета с кожаным салоном. При этом допускается, что автомобиль должен быть передне- или полноприводным, В салоне должны быть установлены акустическая система с шестью динамиками и передние сиденья с электрической регулировкой и подогревом. Пол в багажном отделении должен быть отделан мягким покрытием. Обязательное условие – машина должна быть изготовлена на территории Российской Федерации.

Напомним, 19 сентября автомобиль представительского класса решили купить в Фонде модернизации ЖКХ.