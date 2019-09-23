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Люксовый автомобиль за 2,5 миллиона купят для нового военного суда

Рубрика: общество

27.09.2019 09:44

Фото с сайта pixabay.com

До 10 декабря продавец должен поставить легковую машину в суд, созданный в начале этого года; из федерального бюджета на эти цели выделили 2,5 миллиона рублей.

Созданный в Новосибирске кассационный военный суд в начале года решил обновить автопарк. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок 26 сентября было размещено объявление о поставки автомобиля.

Из карточки заказа следует, что автомобиль класса Е должен быть изготовлен в 2019 году. Заявки можно подать до 8:44 местного времени 7 октября. Первые части заявок будут рассмотрены 9 октября. А сам аукцион назначен на 10 октября.

Кроме того, покупатель пожелал, что это должен быть седан чёрного цвета с кожаным салоном. При этом допускается, что автомобиль должен быть передне- или полноприводным, В салоне должны быть установлены акустическая система с шестью динамиками и передние сиденья с электрической регулировкой и подогревом. Пол в багажном отделении должен быть отделан мягким покрытием. Обязательное условие – машина должна быть изготовлена на территории Российской Федерации.

Напомним, 19 сентября автомобиль представительского класса решили купить в Фонде модернизации ЖКХ.

 

Анатолий Якимов

Теги: госзакупки автомобили новосибирск

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сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» начало сезон с победы над «Казаночкой»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

Эксперты предупредили о возможном привыкании к внедорожникам Volkswagen

сегодня 08:00 Авто 0 Коммент.

Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги

сегодня 07:20 Хроника 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: дожди и похолодание

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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