Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – Москва

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Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – МоскваРубрика: проиcшествия
27.09.2019 11:31
фото со страницы максима аверина в соцсети «ВКонтакте»
Артист обматерил членов экипажа; в Шереметьево Аверина задержали.
Актёр Максим Аверин оказался в центре скандала. За дебош на борту самолёта, который следовал из Барнаула в Москву, ему грозит штраф или 15 суток.
По сообщению ТАСС, во время полёта Аверин устроил словесную перепалку с членами экипажа воздушного судна. В числе прочих громких слов звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» использовал ненормативную лексику.
По информации ТАСС, после посадки борта в аэропорту Шереметьево Максима Аверина задержали. Ему инкриминируют правонарушение, соответствующее статье КоАП России «Мелкое хулиганство». Актёру грозит штраф или лишение свободы на 15 суток.
Напомним, в апреле в Барнауле с рейса сняли актёра Александра Панкратова-Чёрного.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске
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