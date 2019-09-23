Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – Москва

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Артист обматерил членов экипажа; в Шереметьево Аверина задержали.

Актёр Максим Аверин оказался в центре скандала. За дебош на борту самолёта, который следовал из Барнаула в Москву, ему грозит штраф или 15 суток.

По сообщению ТАСС, во время полёта Аверин устроил словесную перепалку с членами экипажа воздушного судна. В числе прочих громких слов звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» использовал ненормативную лексику.

По информации ТАСС, после посадки борта в аэропорту Шереметьево Максима Аверина задержали. Ему инкриминируют правонарушение, соответствующее статье КоАП России «Мелкое хулиганство». Актёру грозит штраф или лишение свободы на 15 суток.

Напомним, в апреле в Барнауле с рейса сняли актёра Александра Панкратова-Чёрного.