Метеорологи призвали не верить приметам

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Метеорологи призвали не верить приметамРубрика: общество
27.09.2019 10:11
фото с сайта pixabay.com
Все известные приметы проверили метеорологи; работают только две.
Метеорологи проверили все известные в России приметы, связанные с погодой, и пришли к выводу, что работают только две. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По словам руководителя Гидромета, специалисты изучили все приметы, на которые ориентируются россияне, пытаясь предугадать погоду.
«Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое – красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белёсое – дожди и непогода. Это действительно так», – приводит ТАСС слова Романа Вильфанда.
Вторая «рабочая» примета – низко летающие ласточки. Они действительно предсказывают дождь. Но этому есть простое объяснение: повышенная влажность воздуха заставляет насекомых, у которых намокают крылья, спускаться ниже к земле. Вслед за ними ниже начинают летать и ласточки.
Остальные приметы, по словам директора Гидрометцентра, не работают. У сибиряков есть шанс это проверить. В народе говорят, что если на рябине много ягод – зима будет лютой.
Напомним, на ближайшие выходные синоптики предсказали Новосибирску дожди и похолодание.
Татьяна Картавых
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