«Минивэн разорвало на части»: смертельная авария произошла под Новосибирском

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На Ордынской трассе произошло страшное ДТП; очевидцы сообщают, что водитель легковушки скончался на месте.

В Новосибирской области легковой автомобиль столкнулся с фурой на Ордынской трассе, возле села Ярково. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Жуткая авария. Проезжали мимо. Стояла карета скорой помощи, ДТП и, видимо, свидетели аварии. Белая машина — просто груда металла. Разнесла фура», — пишет подписчик сообщества.

Как сообщают очевидцы, фура стоит на этом месте уже несколько дней. Всё выглядит так, будто белый минивэн не справился с управлением и сам влетел в грузовик. Водитель легковушки скончался на месте:

«Водитель лежал прикрытый какой-то фанерой на обочине» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

«Авария за несколько минут перед нами была, останавливались, жесть там, скорая видать случайно там оказалась, она за нами ехала по ходу с вызова, там дедушка сидел, они остановились, но там у водителя по моему шансов ноль было там нога оторвана, жесть короче.... Будьте аккуратнее на дорогах!!!»

«Мимо проезжал, видел. Жуть. Легковую вообще искорёжило».

Напомним, 25 сентября четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском.