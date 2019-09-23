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«Нас просто надули»: новосибирцев вынуждают тратить тысячи рублей за бесполезные приборы

Рубрика: общество

27.09.2019 18:45

фото с сайта pixabay.com

Похожая на мошенническую схема с установкой в домах приборов-газоулавливателей дошла до Новосибирска; пенсионеров вынуждают за огромные деньги покупать почти бесполезное оборудование, рыночная стоимость которого гораздо ниже.

Двое молодых людей в спецодежде с логотипами газовой службы постучались в дверь новосибирских пенсионеров утром 14 сентября. Сказали, что проверяют исправность работы оборудования. Нина Игоревна напарников пустила: решила, что после громких историй со взрывами газа в стране лучше перестраховаться. Спустя пару минут специалисты озвучили «вердикт»: пока всё в порядке, но поскольку плита уже не новая, не лишне обезопаситься и поставить специальный прибор. Устройство, по их словам, фиксирует даже малейшее признаки утечки газа и сигнализирует об этом. 

«Прибор, конечно, не из дешёвых – почти 7 тысяч рублей. Но жизнь дороже. К тому же эти ребята говорили убедительно, мол, по Новосибирску под видом газовщиков ходят мошенники, и мне очень повезло, что ко мне пришли официальные, а не "липовые" специалисты», – рассказала пенсионерка. 

«Патриот СН 4» установили за несколько минут. Тут же предложили подписать акт приёма-передачи и – удалились. 

Такой акт приёма-передачи прибора «ГорГаз Безопасность» предлагает подписать всем клиентам 

Только спустя пару дней, рассказав о дорогой покупке сыну, Нина Игоревна поняла, что не просто переплатила, но и отдала деньги за почти бесполезный прибор. 

«Сын сделал большие глаза — дескать, это же контора, которая орудует во многих городах страны… Начали читать про это, и правда: таких историй, где некая фирма "ГорГаз Безопасность" ставит в домах дорогущие приборы, целый вал», – сетует пенсионерка. 

Рыночная стоимость прибора «Патриот СН4» значительно ниже той, по которой товар предлагают сотрудники фирмы «ГорГаз Безопасность»

Истории людей, которые неожиданно для самих себя стали клиентами компании «ГорГаз Безопасность», интернет-поисковики выдают десятками. Самара, Санкт-Петербург, Нижний Новгород – ситуации везде похожи одна на другую. В списке регионов не встречалась только Новосибирская область, хотя специалисты уже успели почувствовать присутствие ушлых частников. 

Генеральный директор ООО «Новосибирскоблгаз» Татьяна Пьянова в ответ на запрос редакции Сиб.фм сообщила, что их предприятие не имеет никакого отношения к зарегистрированной в Москве фирме «ГорГаз Безопасность». Зато специалисты «Новосибирскоблгаза» во время профилактических осмотров помещений «выявляют многочисленные факты установки гражданам сигнализаторов загазованности по цене от 6990 до 22 000 рублей». 

«Мы не занимаемся установкой указанного вида оборудования и не рекомендуем его к эксплуатации в связи с его недоказанной эффективностью», – сообщила Татьяна Пьянова. 

В ответе также говорится, что среднерыночная цена таких газоанализаторов варьируется от 500 до 2500 рублей. То есть продают их в 5-10 раз дороже реальной цены. В законности методов, которые применяют в работе частники, в «Новосибирскоблгазе» тоже сомневаются. 

«Деятельность "ГорГазБезопасность" направлена на извлечение выгоды путём введения в заблуждение граждан, в частности, сотрудники данной организации представляются службой "Гор Газ", что у граждан вызывает стойкие ассоциации со специализированными газовыми службами, работе которых нельзя препятствовать. Более того, сотрудники "ГорГаз Безопасность" ведут себя настойчиво и грубо, говоря об обязанности установки приборов, угрожают штрафами в случае отказа. На самом деле это абсолютно добровольная процедура», – рассказала гендиректор. 

В «Новосибирскоблгазе» обратили внимание и на то, что приборы-газоулавливатели частники нередко устанавливают неправильно. Чтобы в датчике был хоть какой-то смысл, его нужно крепить под потолком, а не близко к полу, как делают это монтажники компании «ГорГаз Безопасность».

Руководитель «Новосибирскоблагаза» добавила, что избежать встреч с сомнительными продавцами можно только одним способом – знать «в лицо» свою обслуживающую организацию и поставщиков газа, с которыми заключён договор. 

В региональной полиции, как выяснил Сиб.фм, тоже знают о существовании компаний, навязывающих людям ненужные газовые приборы. В прошлом и нынешнем годах новосибирцы пять раз обращались к правоохранителям с жалобами на установку им газового оборудования. Однако «в ходе проверки обращений признаков состава уголовно наказуемого деяния не обнаружено», – сообщили в полиции. 

Поймать частников на незаконной деятельности в самом деле почти нереально. Во-первых, потребители услуг находятся в Новосибирской области, а руководство фирмы ООО «ГорГаз Безопасность» – в Москве, а во-вторых, со всеми клиентами заключается договор – с подписями и печатями. 

По сути, ставя «автограф», человек соглашается и с ценой приобретённого товара, и с качеством услуги.

В новосибирском Роспотребнадзоре Сиб.фм сообщили, что жалоб от обманутых газовщиками потребителей им не поступало, к тому же рассмотрение подобных ситуаций – полномочие судов. Однако специалисты всегда готовы выступать на стороне пострадавших, если люди попросят их вступить в судебный процесс. 

Редакции Сиб.фм удалось связаться с представителями компании ООО «ГорГаз Безопасность» по номеру, указанному в договоре с пенсионеркой Ниной Игоревной. Из разговора стало понятно – подобных звонков с претензиями сюда поступает немало: отвечают чётко, как по написанному.

«6990 рублей – это не дорого, розничная цена такого прибора – 17 700 рублей», – отрапортовала девушка, добавив, что фирма делает скидку льготным категориям граждан – пенсионерам и малообеспеченным. 

Что касается отказа от газоанализатора и возврата денег, то на это, как стало понятно из разговора, шансов почти нет. 

«В договоре прописано, что возврат устройства невозможен ввиду 55-го Постановления РФ», – сказала секретарь, уточнив что в «исключительных случаях компания готова рассмотреть вопрос о расторжении договора». Для этого покупатель должен составить обоснованную претензию, допустим, к качеству товара, и направить в адрес фирмы. Такие обращения рассматриваются раз в месяц.

В «ГорГаз Безопасность» готов ответ и на замечания о том, что специалисты устанавливают газоанализаторы в неправильных местах. «Прибор полностью мобильный, к нему идёт инструкция, то есть человек может в любой момент взять и перевесить его так, как надо», – уточнили в фирме. 

«Получается, нас просто надули. Содрали огромные деньги за непонятную услугу, а мы поверили, что это чудо-устройство стоит таких денег, – сокрушается пенсионерка. – И теперь ничего не вернёшь. Ну, хоть урок будет».

Аналогичные «уроки» десятки людей по всей России извлекают почти ежедневно.  Напуганные историями о страшных последствиях взрыва газа, люди соглашаются на любые траты ради собственной безопасности. Но вместо того, чтобы первым делом тянуться к кошельку и отдавать деньги за сомнительные услуги, специалисты советуют позвонить в официальную газовую службу и уточнить – есть ли смысл платить настойчивым частникам. 

Напомним, 25 сентября Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске три года орудуют мошенники-адвокаты. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область газ мошенники

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