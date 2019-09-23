Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

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Удача улыбнулась жителю Новосибирской области, который купил на почте билет «Русское лото»; мужчина стал счастливым обладателем автомобиля.

Автомобиль за 700 тысяч рублей выиграл новосибирец после покупки в почтовом отделении лотерейного билета. Участие в розыгрыше «Русского лото» обошлось мужчине всего в 100 рублей, сообщили в пресс-службе сибирского филиала «Почты России».

Там также уточнили, что общий выигрыш жителей Новосибирской области в 1302-м тираже розыгрыша составил 1 миллион 200 тысяч рублей.

Два других участника лотереи получат по 250 тысяч рублей.

В пресс-службе «Почты России» добавили, что поскольку все лотереи в России являются государственными, средства от продажи билетов направляются на развитие спорта.

Напомним, 15 сентября жительница Новосибирска выиграла земельный участок в коттеджном посёлке.