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Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

Рубрика: общество

27.09.2019 20:00

ФОТО PIXABAY.COM

Удача улыбнулась жителю Новосибирской области, который купил на почте билет «Русское лото»; мужчина стал счастливым обладателем автомобиля. 

Автомобиль за 700 тысяч рублей выиграл новосибирец после покупки в почтовом отделении лотерейного билета. Участие в розыгрыше «Русского лото» обошлось мужчине всего в 100 рублей, сообщили в пресс-службе сибирского филиала «Почты России».

Там также уточнили, что общий выигрыш жителей Новосибирской области в 1302-м тираже розыгрыша составил 1 миллион 200 тысяч рублей.

Два других участника лотереи получат по 250 тысяч рублей. 

В пресс-службе «Почты России» добавили, что поскольку все лотереи в России являются государственными, средства от продажи билетов направляются на развитие спорта. 

Напомним, 15 сентября жительница Новосибирска выиграла земельный участок в коттеджном посёлке. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область лотерея автомобили почта

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Голодные дикие лисы вышли к людям в Новосибирской области

сегодня 20:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

сегодня 20:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:48 Общество 0 Коммент.

Первый жилищный форум прошёл в Новосибирске

сегодня 17:39 Бизнес 0 Коммент.

Социальную поддержку предоставляют семьям Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография»

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Пучеглазого краснокнижного страшилу выловил новосибирец в Оби

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам запретили курить на балконах

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Афиша 0 Коммент.

В страшном ДТП под Новосибирском погиб человек

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль

сегодня 13:40 Хроника 0 Коммент.

Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

Без трамваев оставят Калининский район Новосибирска

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – Москва

сегодня 11:31 Хроника 1 Коммент.

Предсмертный пост на странице «ВКонтакте» врача из Бурятии появился после его самоубийства

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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