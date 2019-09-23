Новосибирская «живодёрня» решила раздать собак животноводам

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В Новосибирске «Центр по проблемам домашних животных» объявил акцию раздачи собак; забрать животных предлагают фермерам и животноводам всей Сибири.

«Новосибирский центр по проблемам домашних животных» предложил крестьянам Сибири забрать крупных и агрессивных собак.

Как сообщается на официальной странице группы «МКУ “НЦПДЖ”» в социальной сети «ВКонтакте», собак крупных пород предлагают фермерам Новосибирской, Омской, Кемеровской и других областей для содержания на цепи и охраны подворий, усадеб, скота и сельхозтехники.

Центр также сообщает, что все животные здоровы и привиты, и обещает предоставить контейнеры для перевозки собак.

Напомним, 17 сентября стало известно, что мэрия Новосибирска не выявила нарушений в работе НЦПДЖ.