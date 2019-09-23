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Новосибирский фонд ЖКХ передумал закупать «Камри» за два миллиона

Рубрика: общество

27.09.2019 19:13

фото с сайта drom.ru

Чиновники отменили закупку «Камри» через пять дней после попадания информации в СМИ; заказчики не стали подробно объяснять причину.

Новосибирские чиновники отменили закупку седана бизнес-класса через шесть дней после размещения. На днях извещение об отмене госзакупки авто почти за два миллиона рублей появилось на сайте госзакупок.

Причиной отмены стало решение самого заказчика – Фонда развития и модернизации ЖКХ Новосибирской области. Согласно техзаданию, поставщик должен был предоставить «Тойоту Камри» в цвете «чёрный металлик» 2009 года выпуска с пробегом не более 100 тысяч километров.  

Автомобиль планировали закупить в расширенной комплектации: с антенной в виде плавника акулы, хромированными ручками дверей, двухзонным климат-контролем, кожаным салоном, подогревом сидений и рулевого колеса, зарядками для телефонов, тонировкой задних стёкол и многими другими примочками. 

Максимальная цена автомобиля составила бы более 1,91 миллиона рублей, в шапке документации упоминается имя руководителя – экс-министра ЖКХ региона Евгения Кима. Редакция Сиб.фм подготовила запрос к заказчику о причинах закупки дорогой иномарки.

Напомним, 19 сентября Фонд модернизации ЖКХ решил купить ту самую «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей.

Никита Манько

Теги: чиновники госзакупки ЖКХ авто

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