Новосибирцам запретили курить на балконах

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Новосибирцам запретили курить на балконахРубрика: общество
27.09.2019 14:59
Фото с сайта pixabay.com
Курить и готовить шашлыки на балконе станет незаконным уже со вторника, 1 октября; это связано с изменением противопожарных правил.
Россиянам запретили пользоваться открытым огнём на балконах многоквартирных домов. Речь идёт не только о жарке шашлыков и барбекю, но и курении и запуске фейерверков. С инициативой выступило МЧС. По сообщению газеты «Известия», по большей части к ответственности будут привлекаться курильщики. Новые противопожарные правила вступают в силу 1 октября.
Нарушителям грозит штраф по статье «Нарушение правил противопожарной безопасности» Кодекса об административных правонарушениях. Минимальный размер для физических лиц – 2 тысячи рублей. Если возникнет пожар в результате противоправных действий, то наказание – штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Напомним, 23 сентября курильщиков назвали главными врагами Обского моря.
Анатолий Якимов
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