Лента новостейПредложить новость
«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство
Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото
Глава Мошковского района и директор психдиспансера прокомментировали обыски в их доме
«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль
Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством
Люксовый автомобиль за 2,5 миллиона купят для нового военного суда
«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фотоРубрика: общество
27.09.2019 16:04
Фото из социальных сетей
Сотни новосибирцев и гостей города разместили яркие фотографии наступившей осени; яркие краски – это то, чего не хватает нашему городу.
Осенняя пора – очей очарование. Сентябрь всегда радовал глаз красочными пейзажами. Золотистая листва, ярко-красные ягоды рябины, багряные листья клёна.
Марина Мезина разместила фотографии осенних пейзажей на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».
Татьяна Бугаёва у себя на странице в социальной сети Facebook разместила фото с озера.
Евгений Козлов на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте» разместил фото с ягодами.
Анна Царапкина разместила на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте» фотографии осеннего леса.
Напомним, в конце августа известный новосибирский руфер в сети разместил фотографии Горного Алтая.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство
Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото
Глава Мошковского района и директор психдиспансера прокомментировали обыски в их доме
«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль
Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством
Люксовый автомобиль за 2,5 миллиона купят для нового военного суда
«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Первому игроку приготовиться
Как стать успешным блогером в городе киберпанка
События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»
Как удержать лето за хвост и послуш...
События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине
Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...
Кофе и зрелищ!
На одну ночь 18 мая в Новосибирске музеи вступили в союз с кофейн...
Первое правило блогерского клуба: как стать звездой Instagram
О чём писать и где искать контент — советы популярного блогера для тех, кто только мечтает пок...
Новости по теме
Популярное