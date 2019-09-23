Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото

Фото из социальных сетей

Сотни новосибирцев и гостей города разместили яркие фотографии наступившей осени; яркие краски – это то, чего не хватает нашему городу.

Осенняя пора – очей очарование. Сентябрь всегда радовал глаз красочными пейзажами. Золотистая листва, ярко-красные ягоды рябины, багряные листья клёна.

Марина Мезина разместила фотографии осенних пейзажей на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Бугаёва у себя на странице в социальной сети Facebook разместила фото с озера.

Евгений Козлов на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте» разместил фото с ягодами.

Анна Царапкина разместила на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте» фотографии осеннего леса.







Напомним, в конце августа известный новосибирский руфер в сети разместил фотографии Горного Алтая.