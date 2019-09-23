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Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото

Рубрика: общество

27.09.2019 16:04

Фото из социальных сетей

Сотни новосибирцев и гостей города разместили яркие фотографии наступившей осени; яркие краски – это то, чего не хватает нашему городу.

Осенняя пора – очей очарование. Сентябрь всегда радовал глаз красочными пейзажами. Золотистая листва, ярко-красные ягоды рябины, багряные листья клёна.

Марина Мезина разместила фотографии осенних пейзажей на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Бугаёва у себя на странице в социальной сети Facebook разместила фото с озера.

Евгений Козлов на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте» разместил фото с ягодами.

Анна Царапкина разместила на странице группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте» фотографии осеннего леса.

Напомним, в конце августа известный новосибирский руфер в сети разместил фотографии Горного Алтая.

Анатолий Якимов

Теги: фотография социальные сети осень Новосибирск

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сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото

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сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:31 Хроника 1 Коммент.

Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «живодёрня» решила раздать собак животноводам

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Статистики оценили шансы новосибирцев дожить до пенсии

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» начало сезон с победы над «Казаночкой»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Люксовый автомобиль за 2,5 миллиона купят для нового военного суда

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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