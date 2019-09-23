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Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством

Рубрика: общество

27.09.2019 12:44

фото со страницы онкологического диспансера кемеровской области в Instagram

Мужчина лишился лица из-за веры в силу тайги и молитвы; в Кузбассе пациент скрылся от онкологов в лесу. 

Самолечение жителя Кемеровской области чуть не довело мужчину до могилы. Онкологи Кузбасса опубликовали в своём Instagram фото пациента, который попал к ним на приём ещё два года назад. Тогда на его губе был небольшая опухоль, которую совершенно свободно можно было удалить. Но мужчина решил иначе распорядиться своей жизнью. Он скрылся от врачей и отправился в тайгу «исцеляться молитвами». 

Как мужчина попал в руки медиков, не сообщается, но кемеровские СМИ со ссылкой на врачей диспансера рассказывают, что за время уединения и молитв опухоль проросла в кости черепа, и после её удаления мужчине предстоит серия операций по восстановлению уже не внешности, а способности двигать челюстью. 

Напомним, в июне спасатели предупредили отшельницу Агафью Лыкову об угрозе с неба. 

Татьяна Картавых

Теги: онкология Кемеровская область молитвы отшельники

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Глава Мошковского района и директор психдиспансера прокомментировали обыски в их доме

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

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В страшном ДТП под Новосибирском погиб человек

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«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль

сегодня 13:40 Хроника 0 Коммент.

Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – Москва

сегодня 11:31 Хроника 0 Коммент.

Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «живодёрня» решила раздать собак животноводам

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Статистики оценили шансы новосибирцев дожить до пенсии

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» начало сезон с победы над «Казаночкой»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на высоких каблуках

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр

сегодня 08:49 Общество 0 Коммент.

Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

«Минивэн разорвало на части»: смертельная авария произошла под Новосибирском

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

Эксперты предупредили о возможном привыкании к внедорожникам Volkswagen

сегодня 08:00 Авто 0 Коммент.

Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги

сегодня 07:20 Хроника 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: дожди и похолодание

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

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