Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством

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Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничествомРубрика: общество
27.09.2019 12:44
фото со страницы онкологического диспансера кемеровской области в Instagram
Мужчина лишился лица из-за веры в силу тайги и молитвы; в Кузбассе пациент скрылся от онкологов в лесу.
Самолечение жителя Кемеровской области чуть не довело мужчину до могилы. Онкологи Кузбасса опубликовали в своём Instagram фото пациента, который попал к ним на приём ещё два года назад. Тогда на его губе был небольшая опухоль, которую совершенно свободно можно было удалить. Но мужчина решил иначе распорядиться своей жизнью. Он скрылся от врачей и отправился в тайгу «исцеляться молитвами».
Как мужчина попал в руки медиков, не сообщается, но кемеровские СМИ со ссылкой на врачей диспансера рассказывают, что за время уединения и молитв опухоль проросла в кости черепа, и после её удаления мужчине предстоит серия операций по восстановлению уже не внешности, а способности двигать челюстью.
Напомним, в июне спасатели предупредили отшельницу Агафью Лыкову об угрозе с неба.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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