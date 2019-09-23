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Первый жилищный форум прошёл в Новосибирске

Рубрика: бизнес

27.09.2019 17:39

фото организаторов форума

Завершился первый Сибирский жилищный конгресс, который проходил в Новосибирске с 19 по 21 сентября; это стало ключевым событием в Сибирском Федеральном Округе, связанным с рынком недвижимости.

Целью проведения конгресса стало создание в Сибири активной, крупнейшей деловой площадки, на которой участники смогут найти единомышленников и партнёров, принять непосредственное участие в формировании благоприятной среды для развития бизнеса и личного роста, получить новые знания и инструменты для развития бизнеса.

В конгрессе принимали участие более 300 участников рынка недвижимости, представителей из ряда городов Сибири и центральной части России: компании-застройщики, агентства недвижимости, банки, страховые компании и разработчики сервисных программ. Прошла обширная деловая программа, на которой обсуждались рабочие вопросы участников рынка недвижимости, и, конечно, было очень много учебных мероприятий, которые проводили известные бизнес-тренеры, такие как Яна Лурье, Яна Гусева, Елена Филюшина. Также для населения прошёл первый бесплатный обучающий семинар «Повышение грамотности населения в сфере недвижимости», который провела новосибирский бизнес-тренер Елена Неклюдова.

За три дня работы СЖК прошло более 40 мероприятий, 15 мастер-классов, три однодневных тренинга, выставка «Сервис и Креатив», ярмарка недвижимости, а также выступили 62 спикера.

В работе конгресса также приняли участие и выступили с докладами по актуальным темам представители УФНС, Росфинмониторинга, пенсионного фонда, Роскомнадзора и Росреестра. Выступления специалистов вызвали живой интерес у участников рынка недвижимости, спикерам было задано множество вопросов по темам выступлений. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Также на торжественном открытии СЖК выступили с приветственным словом представители мэрии и Минпромторга.

Сибирский жилищный конгресс будет проходить ежегодно, в 2020 году состоится второй Сибирский жилищный конгресс, который пройдёт в октябре.

Конгресс был организован СРО Ассоциацией «НОАН» и компанией «Адамант 54», технический организатор – маркетинговое агентство L7design.

Соорганизаторы: Комитет по недвижимости ООО МСП НОО «ОПОРА РОССИИ», Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата».

При поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Анатолий Якимов

Теги: строительство жильё форум Новосибирск

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