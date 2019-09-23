Предсмертный пост на странице «ВКонтакте» врача из Бурятии появился после его самоубийства

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Молодой человек написал о своём решении на личной странице в социальной сети «ВКонтакте»; до этого он публиковал стихи о смерти.

Поэтическое сообщество Республики Бурятия шокировано поступком своего товарища. 13 сентября на своей странице в социальной сети молодой врач-реаниматолог разместил пост-прощание. Об этом сообщают местные СМИ.

Молодой человек попросил прощения у своих родных и близких и признался, что он сдался.

«Вы всегда готовы были помогать мне, любить меня таким, какой я есть. Хочу просить у вас прощения за свой поступок, но я сдался. Сдался без права на переошибку. Я хотел стать хорошим врачом, быть лучше и оправдать ваши надежды, да не сумел», – написал он.

Он призвал своих читателей продолжать жить и беречь себя.

О причинах, по которым молодой врач-реаниматолог решился на такой поступок, не сообщается. Известно, что он выпускник Иркутского государственного медицинского института, болел за «Зенит» из Санкт-Петербурга. Достаточно часто участвовал в поэтических вечерах, используя творческий псевдоним Доктор Саху.

Напомним, в конце июля житель Бурятии покончил с собой после убийства сестры жены.