Пучеглазого краснокнижного страшилу выловил новосибирец в Оби

Фото из личного архива героя публикации

Рыбка размером всего несколько сантиметров, и мясо у неё невкусное; бычок-подкаменщик находится на грани вымирания.

Житель Новосибирска выловил удивительную рыбу в водах Оби. Своим уловом мужчина похвастался в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте». Оказалось, что рыбак поймал бычка-подкаменщика – редкую маленькую рыбку, которая занесена в Красную книгу. Пользы для человека от этой рыбы мало – она в очень редких случаях вырастает больше 12 сантиметров, и мясо её не годится для приготовления блюд. Более того, мужчина честно признался, что отпустил существо с красными глазами обратно в водоём.

Любителей рыбалки в Новосибирске удивил удачный улов мужчины.

«Страшная рыбка. Я когда первый раз поймал, испугался, спин бросил и побежал к товарищу спросить, что за рыба. Тогда лет девять было, когда первый раз увидел», – пишет подписчик группы. Большинство комментаторов удивляются – никто из них раньше не встречал краснокнижную рыбу в Оби.

В Европе бычка-подкаменщика признали рыбой года – наличие этого существа в водоёме говорит о его чистоте. Местные жители предположили, что борьба с загрязнением Оби даёт результаты, однако высказывают сомнение в том, как туда попала эта редкая рыба. Обычно этот мелкий хищник обитает на дне, маскируясь в иле. Днём рыба живёт под камнем, а ночью выходит на охоту. В отличие от большинства рыб, бычок-подкаменщик обитает на одном месте.

Напомним, 23 сентября жительница Новосибирской области выловила в Искитимском районе «упитанного мутанта».