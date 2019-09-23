Сбербанк сокращает срок рассмотрения заявок по проектному финансированию до 25 дней

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Сбербанк сокращает срок рассмотрения заявок по проектному финансированию до 25 днейРубрика: бизнес
27.09.2019 17:29
Фото предоставлено Сбербанком России
Срок принятия решений по сложным кредитным продуктам теперь составляет 25 рабочих дней вместо 45; пилотный проект реализуется во всех территориальных банках.
Сбербанк запустил пилот по изменениям в кредитный процесс по сложным кредитным продуктам, предоставляемым клиентам сегмента крупного и среднего бизнеса.
Изменения в процесс направлены на сокращение срока работы по кредитной заявке и принятия решения о предоставлении финансирования банком. Целевой срок принятия решений по новому процессу составляет 25 рабочих дней вместо текущего нормативного срока в 45 рабочих дней.
Пилот реализуется во всех территориальных банках и распространяется на сделки инвестиционного и контрактного кредитования, сделки на принципах проектного финансирования, включая проекты по жилищному строительству и строительству коммерческой недвижимости.
Сокращение срока и снижение стоимости кредитного процесса достигается за счёт оптимизации его элементов и сроков отдельных этапов, сокращения количества проводимых экспертиз и согласований. Важным условием запуска работы всех служб над кредитной заявкой по новому процессу является предоставление клиентом в банк необходимого пакета документов.
«Сбербанк, продолжая совершенствовать кредитные процедуры, последовательно работает над их оптимизацией. Мы ставим перед собой амбициозную задачу – построить оптимальный процесс для клиентов, направленный на сокращение сроков рассмотрения заявок по проектному финансированию и на снижение стоимости. За последние годы нам удалось улучшить кредитный процесс, однако потенциал оптимизации не исчерпан», – рассказал Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка.
Напомним, 23 сентября стало известно, что Сбербанк выступил партнёром «Сибирского форума по недвижимости».
Анатолий Якимов
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