«Сибирь» сыграет с «Амуром» в Хабаровске: время начала матча и прогнозы букмекеров

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Амур» встретит сибиряков на ответном матче регулярного чемпионата КХЛ; первую игру выиграли новосибирцы.

Новосибирцы начинают очередную серию выездных игр. Матч с хабаровским клубом «Сибирь» проведёт на выезде 28 сентября. Игра начнётся в 14:00 по новосибирскому времени.

Новосибирцы встречались с «Амуром» неделю назад. Тогда сибиряки в нелёгком матче выиграли гостей на своём льду со счётом 2:1. Хабаровчане по-прежнему остаются аутсайдерами в турнирной таблице. Из 11 игр «Амур» сумел победить только в одной. «Сибирь» исправляет своё положение – сейчас на счету клуба две победы подряд.

Букмекеры дают небольшое преимущество сибирякам – коэффициент у них 2.3 против 2.85 у «Амура».

Напомним, «Сибирь» с разгромным счётом обыграла «Ак Барс» 23 сентября.