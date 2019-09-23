«Сибирь» сыграет с «Амуром» в Хабаровске: время начала матча и прогнозы букмекеров

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«Сибирь» сыграет с «Амуром» в Хабаровске: время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
28.09.2019 07:04
Фото с сайта ХК «Сибирь»
«Амур» встретит сибиряков на ответном матче регулярного чемпионата КХЛ; первую игру выиграли новосибирцы.
Новосибирцы начинают очередную серию выездных игр. Матч с хабаровским клубом «Сибирь» проведёт на выезде 28 сентября. Игра начнётся в 14:00 по новосибирскому времени.
Новосибирцы встречались с «Амуром» неделю назад. Тогда сибиряки в нелёгком матче выиграли гостей на своём льду со счётом 2:1. Хабаровчане по-прежнему остаются аутсайдерами в турнирной таблице. Из 11 игр «Амур» сумел победить только в одной. «Сибирь» исправляет своё положение – сейчас на счету клуба две победы подряд.
Букмекеры дают небольшое преимущество сибирякам – коэффициент у них 2.3 против 2.85 у «Амура».
Напомним, «Сибирь» с разгромным счётом обыграла «Ак Барс» 23 сентября.
Эмиль Фукс
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