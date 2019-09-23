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«Сибирь» сыграет с «Амуром» в Хабаровске: время начала матча и прогнозы букмекеров

Рубрика: общество, спорт

28.09.2019 07:04

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Амур» встретит сибиряков на ответном матче регулярного чемпионата КХЛ; первую игру выиграли новосибирцы.

Новосибирцы начинают очередную серию выездных игр. Матч с хабаровским клубом «Сибирь» проведёт на выезде 28 сентября. Игра начнётся в 14:00 по новосибирскому времени. 

Новосибирцы встречались с «Амуром» неделю назад. Тогда сибиряки в нелёгком матче выиграли гостей на своём льду со счётом 2:1. Хабаровчане по-прежнему остаются аутсайдерами в турнирной таблице. Из 11 игр «Амур» сумел победить только в одной. «Сибирь» исправляет своё положение – сейчас на счету клуба две победы подряд. 

Букмекеры дают небольшое преимущество сибирякам – коэффициент у них 2.3 против 2.85 у «Амура».

Напомним, «Сибирь» с разгромным счётом обыграла «Ак Барс» 23 сентября. 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирск хк сибирь

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вчера 11:58 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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