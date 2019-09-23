«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр

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«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметрРубрика: общество
27.09.2019 08:49
фото Владимира Анискина
Новосибирский творец показал свою новую работу; цена картины составляет 600 долларов.
«Лучше синица в руках…»: художник из Новосибирска Владимир Анискин нарисовал с помощью акварели птичку на срезе яблочной косточки. Свой шедевр он готов продать за 600 долларов, что равняется примерно 40 тысячам рублей. Объявление о продаже появилось на официальной странице мастера в социальной сети «ВКонтакте».
«Какая прелесть! И пёрышки!..» – пишет восхищённая девушка в комментариях под записью.
Владимир Анискин – мастер микроминиатюры, который вошёл в Книгу рекордов России. Сам автор говорит, что это тот редкий вид искусства, когда кропотливая работа под микроскопом делается между ударами сердца.
Напомним, 5 сентября «Сибирский Левша» попал в жуткую аварию.
Никита Минин
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Лента новостей
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