«Сибирский Левша» продаёт рисунок синички по 5 тысяч рублей за миллиметр

фото Владимира Анискина

Новосибирский творец показал свою новую работу; цена картины составляет 600 долларов.

«Лучше синица в руках…»: художник из Новосибирска Владимир Анискин нарисовал с помощью акварели птичку на срезе яблочной косточки. Свой шедевр он готов продать за 600 долларов, что равняется примерно 40 тысячам рублей. Объявление о продаже появилось на официальной странице мастера в социальной сети «ВКонтакте».

«Какая прелесть! И пёрышки!..» – пишет восхищённая девушка в комментариях под записью.

Владимир Анискин – мастер микроминиатюры, который вошёл в Книгу рекордов России. Сам автор говорит, что это тот редкий вид искусства, когда кропотливая работа под микроскопом делается между ударами сердца.

Напомним, 5 сентября «Сибирский Левша» попал в жуткую аварию.