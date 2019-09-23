Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочность

Лента новостейПредложить новость
Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет
«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство
Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото
«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль
Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочностьРубрика: общество
27.09.2019 19:30
ФОТО PIXABAY.COM
Мощнейшая магнитная буря ожидается 28 сентября; людям со слабыми сосудами и плохим иммунитетом советуют избегать повышенных нагрузок.
Россиян, страдающих гипертонией и имеющих проблемы с иммунитетом, предупредили о тяжёлых последствиях надвигающейся магнитной бури. Первые признаки ухудшения самочувствия люди могут ощутить сегодня после 19 часов, но основный «удар» придётся на 28 сентября, субботу. Об этом сообщает издание «Главред».
«Магнитная буря 28 сентября оценивается в 6 баллов – как буря уровня G2. Причём растянется она на три дня – с 28 по 30 сентября включительно», — говорится в сообщении.
С каждым днём мощность воздействия будет уменьшаться: в воскресенье — до 5 баллов, а понедельник отметится всего лишь «колебаниями и магнитными возмущениями».
В дни магнитных бурь людям с нездоровыми сосудами медики советуют больше спать и гулять на свежем воздухе. В то же время, излишними физическими нагрузками, а также кофе и алкоголем себя лучше не перегружать.
Напомним, 15 мая Сиб.фм рассказывал о последствиях сильнейших вспышек на солнце.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет
«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство
Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото
«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль
Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное