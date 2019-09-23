4 балла
+8
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

сегодня 20:00 Общество 0 Коммент.

Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочность

сегодня 19:30 Общество 0 Коммент.

«Нас просто надули»: новосибирцев вынуждают тратить тысячи рублей за бесполезные приборы

сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство

сегодня 17:48 Общество 0 Коммент.

Первый жилищный форум прошёл в Новосибирске

сегодня 17:39 Бизнес 0 Коммент.

Социальную поддержку предоставляют семьям Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография»

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Пучеглазого краснокнижного страшилу выловил новосибирец в Оби

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам запретили курить на балконах

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Ирина Богушевская рассказала об украденном в Новосибирске телефоне с фотографиями сына

сегодня 14:17 Афиша 0 Коммент.

В страшном ДТП под Новосибирском погиб человек

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль

сегодня 13:40 Хроника 0 Коммент.

Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

Без трамваев оставят Калининский район Новосибирска

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – Москва

сегодня 11:31 Хроника 1 Коммент.

Предсмертный пост на странице «ВКонтакте» врача из Бурятии появился после его самоубийства

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «живодёрня» решила раздать собак животноводам

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочность

Рубрика: общество

27.09.2019 19:30

ФОТО PIXABAY.COM

Мощнейшая магнитная буря ожидается 28 сентября; людям со слабыми сосудами и плохим иммунитетом советуют избегать повышенных нагрузок. 

Россиян, страдающих гипертонией и имеющих проблемы с иммунитетом, предупредили о тяжёлых последствиях надвигающейся магнитной бури. Первые признаки ухудшения самочувствия люди могут ощутить сегодня после 19 часов, но основный «удар» придётся на 28 сентября, субботу. Об этом сообщает издание «Главред».

«Магнитная буря 28 сентября оценивается в 6 баллов – как буря уровня G2. Причём растянется она на три дня – с 28 по 30 сентября включительно», — говорится в сообщении. 

С каждым днём мощность воздействия будет уменьшаться: в воскресенье — до 5 баллов, а понедельник отметится всего лишь «колебаниями и магнитными возмущениями».

В дни магнитных бурь людям с нездоровыми сосудами медики советуют больше спать и гулять на свежем воздухе. В то же время, излишними физическими нагрузками, а также кофе и алкоголем себя лучше не перегружать.

Напомним, 15 мая Сиб.фм рассказывал о последствиях сильнейших вспышек на солнце. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область магнитные бури

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

сегодня 20:00 Общество 0 Коммент.

Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочность

сегодня 19:30 Общество 0 Коммент.

«Нас просто надули»: новосибирцев вынуждают тратить тысячи рублей за бесполезные приборы

сегодня 18:45 Общество 0 Коммент.

«Депрессия – не миф»: друзья погибшего врача из Бурятии объяснили его самоубийство

сегодня 17:48 Общество 0 Коммент.

Первый жилищный форум прошёл в Новосибирске

сегодня 17:39 Бизнес 0 Коммент.

Социальную поддержку предоставляют семьям Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография»

сегодня 17:26 Общество 0 Коммент.

Пучеглазого краснокнижного страшилу выловил новосибирец в Оби

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Очей очарование: новосибирцы выкладывают в сеть тысячи осенних фото

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам запретили курить на балконах

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Ирина Богушевская рассказала об украденном в Новосибирске телефоне с фотографиями сына

сегодня 14:17 Афиша 0 Коммент.

В страшном ДТП под Новосибирском погиб человек

сегодня 13:57 Хроника 0 Коммент.

«Идеальный баланс»: новосибирцев удивил залетевший на разделитель автомобиль

сегодня 13:40 Хроника 0 Коммент.

Опухоль размером с половину лица вырастил житель Кузбасса молитвами и отшельничеством

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

Без трамваев оставят Калининский район Новосибирска

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – Москва

сегодня 11:31 Хроника 1 Коммент.

Предсмертный пост на странице «ВКонтакте» врача из Бурятии появился после его самоубийства

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «живодёрня» решила раздать собак животноводам

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет сегодня 20:00 Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за минувшую неделю сегодня 18:59 «Нас просто надули»: новосибирцев вынуждают тратить тысячи рублей за бесполезные приборы сегодня 18:45 Пучеглазого краснокнижного страшилу выловил новосибирец в Оби сегодня 16:16

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...