Сильнейшая магнитная буря испытает гипертоников на прочность

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Мощнейшая магнитная буря ожидается 28 сентября; людям со слабыми сосудами и плохим иммунитетом советуют избегать повышенных нагрузок.

Россиян, страдающих гипертонией и имеющих проблемы с иммунитетом, предупредили о тяжёлых последствиях надвигающейся магнитной бури. Первые признаки ухудшения самочувствия люди могут ощутить сегодня после 19 часов, но основный «удар» придётся на 28 сентября, субботу. Об этом сообщает издание «Главред».

«Магнитная буря 28 сентября оценивается в 6 баллов – как буря уровня G2. Причём растянется она на три дня – с 28 по 30 сентября включительно», — говорится в сообщении.

С каждым днём мощность воздействия будет уменьшаться: в воскресенье — до 5 баллов, а понедельник отметится всего лишь «колебаниями и магнитными возмущениями».

В дни магнитных бурь людям с нездоровыми сосудами медики советуют больше спать и гулять на свежем воздухе. В то же время, излишними физическими нагрузками, а также кофе и алкоголем себя лучше не перегружать.

Напомним, 15 мая Сиб.фм рассказывал о последствиях сильнейших вспышек на солнце.