Слушатели Love Radio сфотографировались с группой Pizza

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Слушатели Love Radio сфотографировались с группой PizzaРубрика: бизнес, афиша
27.09.2019 13:13
Фото предоставлено Love Radio
В минувшую субботу, 21 сентября, ТРК «Ройял Парк» отметил свой 12-й день рождения. Ведущие Love Radio поздравили ТРК с эти праздником, разыграли множество подарков, и, конечно, зарядили всех отличным настроением.
У слушателей радиостанции была эксклюзивная возможность попасть на закрытую автограф-сессию с хедлайнерами мероприятия – участниками группы Pizza. В течение недели новосибирцы дозванивались в Big Love Message, правильно выполняли задания и становились победителями. Семь счастливчиков вживую пообщались со звёздами, взяли автографы и сделали фотографии.
Также на празднике были подведены итоги акции «Проснись в Италии». Победительницей и обладательницей путёвки на двоих в Италию от «Ройял Парка» стала постоянная посетительница ТРК.
Без возрастных ограничений. Партнёр праздника – Микрорайон Дивногорский – строим за свой счет и сдаём дома вовремя, несмотря ни на что! Большой выбор планировок по доступным ценам. Бесплатная помощь в получении ипотечного решения. Квартиры в сданных кирпичных домах.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Глава Мошковского района и директор психдиспансера прокомментировали обыски в их доме
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