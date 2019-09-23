Слушатели Love Radio сфотографировались с группой Pizza

Фото предоставлено Love Radio

В минувшую субботу, 21 сентября, ТРК «Ройял Парк» отметил свой 12-й день рождения. Ведущие Love Radio поздравили ТРК с эти праздником, разыграли множество подарков, и, конечно, зарядили всех отличным настроением.

У слушателей радиостанции была эксклюзивная возможность попасть на закрытую автограф-сессию с хедлайнерами мероприятия – участниками группы Pizza. В течение недели новосибирцы дозванивались в Big Love Message, правильно выполняли задания и становились победителями. Семь счастливчиков вживую пообщались со звёздами, взяли автографы и сделали фотографии.

Также на празднике были подведены итоги акции «Проснись в Италии». Победительницей и обладательницей путёвки на двоих в Италию от «Ройял Парка» стала постоянная посетительница ТРК.

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