Снос детской площадки бульдозерами в Советском районе Новосибирска объяснили в мэрии

Фото Telegram-канала «Сибиряк»

Фотографии демонтажа аттракционов появились в социальных сетях; мэрия опровергла сообщения о спецтехнике.

Власти Новосибирска прокомментировали разгром детской площадки в одном из дворов посёлка Кирово. Как сообщает Telegram-канал «Сибиряк», инцидент произошёл 25 сентября. В описании поста о демонтаже написано, что приехали работники и снесли детские аттракционы с помощью бульдозеров.

В администрации Советского района в день происшествия не смогли прокомментировать ситуацию, так как не знали об этом. Сегодня пресс-служба мэрии Новосибирска ответила на запрос Сиб.фм о подробностях случившегося.

«Прокуратура направила запрос в администрацию Советского района о выявленной тревожной ситуации – расположение детской площадки не отвечает требованиям, действующим на территории санитарно-защитной зоны трансформаторной подстанции филиала ЗАО "РЭС" "Черепановские сети"», – комментирует мэрия.

Администрация Советского района приняла решение перенести опасную детскую площадку на 100 метров от трансформаторной будки. Это сделано для обеспечения современных норм безопасности, добавили в пресс-службе. Сегодня демонтировали качели и часть ограждения, однако это сделали вручную – мэрия опровергла информацию об использовании бульдозеров для сноса детской площадки.

Отметим, что посёлок Кирово неоднократно попадал в новостные ленты в связи с различными скандальными историями. Так, в июне в посёлке разгорелся скандал из-за отсутствия дороги для школьников. Тогда детям приходилось ходить по опасным трубам теплотрассы напрямую до школы, чтобы не обходить по размытой тропинке в межсезонье. Долгое время было непонятно, кому принадлежит этот участок – тропа не являлась дорогой, поэтому муниципалитет не брался за её ремонт.

Напомним, в апреле популярный российский блогер Илья Варламов посоветовал жителям посёлка Кирово не свернуть шею и стать миллионерами.