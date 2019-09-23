Социальную поддержку предоставляют семьям Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография»

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Какие меры поддержки оказывают в рамках национального проекта «Демография» на территории региона, рассказал министр труда и социальной поддержки населения Новосибирской области Ярослав Фролов; в 2019 году семьям, воспитывающим детей, предусмотрено выплат более чем на 25 миллиардов рублей.

На прошедшей пресс-конференции, посвящённой реализации национального проекта «Демография», о том, что сделано и что предстоит осуществить, рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. По его словам, возглавляемое им ведомство в рамках нацпроекта приступило к реализации трёх региональных проектов. Это «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин» и «Старшее поколение». Ключевые цели, которые нужно достичь, реализуя их, – увеличение рождаемости и продолжительности жизни, повышение качества жизни.

«По каждому из направлений уже реализовано большое количество мероприятий, выделено соответствующее финансирование. Так, семьям, воспитывающим детей, предоставляется 26 различных федеральных и региональных выплат и пособий, в 2019 году совокупный объём расходов – более 25 миллиардов рублей», – сообщил Ярослав Фролов.

В Новосибирской области 11 726 семей являются получателями ежемесячных денежных выплат. Их размер соответствует прожиточному минимуму для детей в 2019 году – 11 245 рублей. Не менее популярной мерой является выплата областного семейного капитала. Он выплачивается семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок. Его размер в этом году составляет 104 тысячи рублей.

Ещё одна мера социальной поддержки – единовременное дополнительное пособие при рождении ребёнка в молодой семье. Её выплачивают семьям, в которых один из супругов не достиг 30 лет, проживающим на территории Новосибирской области. В этом году такую поддержку из областного бюджета получили 7770 человек. Размеры выплат разные: на первого ребёнка – 6000 рублей, на второго – 12 000 рублей, на третьего и последующего – 18 000 рублей.

Кроме того, Ярослав Фролов рассказал о проекте «Содействие занятости женщин». Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, могут пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию. Около 600 молодых мам ежегодно проходят переобучение. При этом 99 % после обучения устраиваются на работу. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 9 миллионов рублей в год.

На финансирование проекта «Старшее поколение» в этом году выделено 99,97 млн рублей. Согласно планам мероприятий, у граждан старшего поколения должны увеличиться активный период долголетия и продолжительность здоровой жизни. Жители региона в предпенсионном возрасте могут пройти переобучение по 129 образовательным программам в центрах занятости населения. До конца 2019 года новые профессии должны получить 923 человека, ищущих работу.

Министр также отметил важность формирования и развития системы долговременного ухода в Новосибирской области.

«Создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья комфортных условий жизни для поддержания физического и психологического здоровья пожилых людей – вот основные задачи. Школы здоровья, университеты третьего возраста, обучение родственников основам ухода, службы сиделок, приёмные семьи для одиноких пожилых людей. Эти мероприятия уже доказали свою эффективность и успешно распространяются в районах области», – отметил Ярослав Фролов.

Он также отметил, что по всем возникающим вопросам граждане могут обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, 26 сентября правительство области опубликовало программу декады пожилых людей.