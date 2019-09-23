Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске

фото Ульяны Храмовой

Любимца Академгородка зверски убили живодёры; делом занялся Следственный комитет.

Экспертиза, проведенная по факту смерти кота Моти, подтвердила информацию о насильственной смерти животного. Об этом сообщили владельцы питомца в группе «Остановим новосибирских живодёрок» в социальной сети «ВКонтакте».

Также 26 сентября состоялась встреча хозяев Моти со следователями, в ходе которой Арину и Ульяну Храмовых повторно допросили. Подробности встречи не сообщаются в связи с подпиской о неразглашении.

«Наказание таким людям, которые издеваются над "братьями" нашими меньшими самое страшное должно быть! Даже страшнее наказания за людей. Ведь люди могут защититься, а эти бедные животные ничего не могут сделать с живодерами, даже пожаловаться не могут, позвать на помощь», — пишут зоозащитники, обрадованные, что дело сдвинулось с мёртвой точки.

Ранее Сиб.фм сообщал, 5 августа рыжий кот Мотя не вернулся домой с прогулки. Благодаря записям с камер видеонаблюдения хозяйка обнаружила тело своего питомца в мусорном баке. В убийстве заподозрили несовершеннолетнюю соседку, которая жила в одном доме с владельцами Моти. Жители Новосибирска потребовали наказать предполагаемую живодёрку и устроили во дворе её дома пикет, на который пришли 150 человек. В середине сентября зоозащитники запустили целый флешмоб в социальных сетях с фотографиями своих питомцев, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Напомним, 13 сентября стало известно, что следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти.