Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске

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Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
27.09.2019 08:31
фото Ульяны Храмовой
Любимца Академгородка зверски убили живодёры; делом занялся Следственный комитет.
Экспертиза, проведенная по факту смерти кота Моти, подтвердила информацию о насильственной смерти животного. Об этом сообщили владельцы питомца в группе «Остановим новосибирских живодёрок» в социальной сети «ВКонтакте».
Также 26 сентября состоялась встреча хозяев Моти со следователями, в ходе которой Арину и Ульяну Храмовых повторно допросили. Подробности встречи не сообщаются в связи с подпиской о неразглашении.
«Наказание таким людям, которые издеваются над "братьями" нашими меньшими самое страшное должно быть! Даже страшнее наказания за людей. Ведь люди могут защититься, а эти бедные животные ничего не могут сделать с живодерами, даже пожаловаться не могут, позвать на помощь», — пишут зоозащитники, обрадованные, что дело сдвинулось с мёртвой точки.
Ранее Сиб.фм сообщал, 5 августа рыжий кот Мотя не вернулся домой с прогулки. Благодаря записям с камер видеонаблюдения хозяйка обнаружила тело своего питомца в мусорном баке. В убийстве заподозрили несовершеннолетнюю соседку, которая жила в одном доме с владельцами Моти. Жители Новосибирска потребовали наказать предполагаемую живодёрку и устроили во дворе её дома пикет, на который пришли 150 человек. В середине сентября зоозащитники запустили целый флешмоб в социальных сетях с фотографиями своих питомцев, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Напомним, 13 сентября стало известно, что следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти.
Никита Минин
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Лента новостей
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