Статистики оценили шансы новосибирцев дожить до пенсии

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Эксперты подсчитали среднюю ожидаемую продолжительность жизни; в течение 13 лет этот показатель только растёт в регионе.

Аналитики назвали среднюю ожидаемую продолжительность жизни в Новосибирской области. Информация появилась на официальном сайте Новосибирскстата.

Согласно документу, за последний год этот показатель вырос на 0,4 года у мужчин и на 0,2 у женщин, составив ожидаемую продолжительность жизни 66,4 и 77,2 года соответственно. Причём горожане будут жить на три года дольше, чем жители сёл.

Также статистики отмечают, что в течение 13 лет этот показатель только растёт.

Самой долгой жизнью в Сибирском федеральном округе смогут похвастаться люди в Томской области (72,8 года). В среднем по России этот показатель составляет 72,9 года.

Напомним, 4 сентября стало известно, что новосибирских пенсионеров в октябре избалуют вниманием.