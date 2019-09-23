Статистики оценили шансы новосибирцев дожить до пенсии

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Статистики оценили шансы новосибирцев дожить до пенсииРубрика: общество
27.09.2019 10:19
фото с сайта pixabay.com
Эксперты подсчитали среднюю ожидаемую продолжительность жизни; в течение 13 лет этот показатель только растёт в регионе.
Аналитики назвали среднюю ожидаемую продолжительность жизни в Новосибирской области. Информация появилась на официальном сайте Новосибирскстата.
Согласно документу, за последний год этот показатель вырос на 0,4 года у мужчин и на 0,2 у женщин, составив ожидаемую продолжительность жизни 66,4 и 77,2 года соответственно. Причём горожане будут жить на три года дольше, чем жители сёл.
Также статистики отмечают, что в течение 13 лет этот показатель только растёт.
Самой долгой жизнью в Сибирском федеральном округе смогут похвастаться люди в Томской области (72,8 года). В среднем по России этот показатель составляет 72,9 года.
Напомним, 4 сентября стало известно, что новосибирских пенсионеров в октябре избалуют вниманием.
Никита Минин
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