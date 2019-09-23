«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на высоких каблуках

Лента новостейПредложить новость
Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске
«Минивэн разорвало на части»: смертельная авария произошла под Новосибирском
Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги
«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска
За пощёчину полицейскому молодая мать в Новосибирске получила полтора года
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на высоких каблукахРубрика: общество
27.09.2019 09:26
видео natali_inside и фото Елены Яткиной из Instagram
Самая тверкающая жительница Новосибирска выложила новое видео в социальные сети; перед её очарованием невозможно устоять.
Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она предстала в необычном для поклонников образе. Подписчики уже успели оценить новый танец звезды тверка под песню Wasted исполнительницы Summer Walker.
«Что-то изменилось во мне – хореографии стали другими. И мне это нравится. Новый танец. Новая я», – пишет Елена Яткина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
WANNA GET WASTED OF YOU❤️ Smth has changed in me, cause my choreos are different now. The new one 💕 Full of soul. And feelings. Not the official and full video, but I love it, real one!.... Что-то изменилось во мне — хореографии стали другими.. и мне это нравится 💕 Новое. Новая я)))))) Неофициальное видео со стороны — спасибо @natali_inside за бэкстейдж и поддержку ))) Song: “wasted” @summerwalkerexclusives Outfit: @atelier_samburova #fraules #еленаяткина
Восторженные комментарии не заставили себя долго ждать:
«Красивейшая! Воплощение женственности и красоты!»;
«Боже, вот это техника! Страсть — просто пожар»;
«Обожаю твоё творчество и хореографию»;
«Хищница, которая поедает хищниц!».
Напомним, 23 сентября танцовщица из Новосибирска поразила всех на фестивале тверка.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске
«Минивэн разорвало на части»: смертельная авария произошла под Новосибирском
Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги
«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска
За пощёчину полицейскому молодая мать в Новосибирске получила полтора года
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное