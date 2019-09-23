«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на высоких каблуках

видео natali_inside и фото Елены Яткиной из Instagram

Самая тверкающая жительница Новосибирска выложила новое видео в социальные сети; перед её очарованием невозможно устоять.

Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она предстала в необычном для поклонников образе. Подписчики уже успели оценить новый танец звезды тверка под песню Wasted исполнительницы Summer Walker.

«Что-то изменилось во мне – хореографии стали другими. И мне это нравится. Новый танец. Новая я», – пишет Елена Яткина.

Восторженные комментарии не заставили себя долго ждать:

«Красивейшая! Воплощение женственности и красоты!»;

«Боже, вот это техника! Страсть — просто пожар»;

«Обожаю твоё творчество и хореографию»;

«Хищница, которая поедает хищниц!».

Напомним, 23 сентября танцовщица из Новосибирска поразила всех на фестивале тверка.