Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

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Мужчина перестал выходить на связь с середины июля; пострадавшего убил и закопал знакомый.

Труп пропавшего без вести 56-летнего мужчины обнаружили в районе ТЭЦ-6. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Погибший числился без вести пропавшим с 13 июля – тогда мужчина перестал появляться дома и выходить на связь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 12 сентября. Стало известно, что мужчина ушёл в гости к своему знакомому. У них произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник избил погибшего деревянной палкой. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Тогда его знакомый отвёз тело в район ТЭЦ-6 и закопал.

Подозреваемый в убийстве задержан. Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 23 сентября обнаружили пропавшего пожилого новосибирца – оказалось, что его убили и закопали на кладбище.