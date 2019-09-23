Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

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Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6Рубрика: общество, проиcшествия
27.09.2019 11:58
фото с сайта pixabay.com
Мужчина перестал выходить на связь с середины июля; пострадавшего убил и закопал знакомый.
Труп пропавшего без вести 56-летнего мужчины обнаружили в районе ТЭЦ-6. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Погибший числился без вести пропавшим с 13 июля – тогда мужчина перестал появляться дома и выходить на связь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 12 сентября. Стало известно, что мужчина ушёл в гости к своему знакомому. У них произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник избил погибшего деревянной палкой. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Тогда его знакомый отвёз тело в район ТЭЦ-6 и закопал.
Подозреваемый в убийстве задержан. Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, 23 сентября обнаружили пропавшего пожилого новосибирца – оказалось, что его убили и закопали на кладбище.
Эмиль Фукс
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