В страшном ДТП под Новосибирском погиб человек

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Лобовое столкновение двух автомобилей превратило машины в груду металла; один человек погиб, двое госпитализированы.

Два автомобиля Toyoya столкнулись на трассе «Иртыш» в Коченёвском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в аварии на месте от полученных травм скончался водитель одной из иномарок. Ещё двое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло около 9 часов утра. На место выехали сотрудники полиции и спасатели. Оба автомобиля от жёсткого лобового столкновения деформировались настолько, что пострадавших пришлось вытаскивать при помощи специального гидравлического оборудования. Предварительная версия столкновения – выезд одного из водителей на полосу встречного движения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, два дня назад четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском.