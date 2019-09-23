В страшном ДТП под Новосибирском погиб человек

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В страшном ДТП под Новосибирском погиб человекРубрика: проиcшествия
27.09.2019 13:57
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Лобовое столкновение двух автомобилей превратило машины в груду металла; один человек погиб, двое госпитализированы.
Два автомобиля Toyoya столкнулись на трассе «Иртыш» в Коченёвском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в аварии на месте от полученных травм скончался водитель одной из иномарок. Ещё двое пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
ДТП произошло около 9 часов утра. На место выехали сотрудники полиции и спасатели. Оба автомобиля от жёсткого лобового столкновения деформировались настолько, что пострадавших пришлось вытаскивать при помощи специального гидравлического оборудования. Предварительная версия столкновения – выезд одного из водителей на полосу встречного движения. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, два дня назад четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском.
Эмиль Фукс
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