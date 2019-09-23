Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

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Видео: грузовик снёс забор в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
27.09.2019 10:47
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Причины ДТП пока не уточняются; от столкновения никто не пострадал.
Грузовой автомобиль въехал в забор на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта. Об этом сообщает подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло примерно в 6 утра – водитель не справился с управлением и протаранил ограждение. Автомобиль остановился у Дома офицеров с сильными повреждениями передней части машины.
«В ДТП никто не пострадал. Причины столкновения и состояние водителя прокомментируем позже», – сказали Сиб.фм в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.
Комментаторы в социальных сетях предполагают возможные причины ДТП. Кто-то считает, что водитель уснул в состоянии алкогольного опьянения либо отвлекся на ленту новостей в Instagram.
«А зачем сносить ограждение? Впереди никого нет, как минимум можно скоростью погасить», – удивляется один из подписчиков.
Напомним, 25 сентября в аварии под Новосибирском погибли четыре человека.
Эмиль Фукс
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