4 балла
+9
64.29 70.38
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

Без трамваев оставят Калининский район Новосибирска

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – Москва

сегодня 11:31 Хроника 0 Коммент.

Предсмертный пост на странице «ВКонтакте» врача из Бурятии появился после его самоубийства

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «живодёрня» решила раздать собак животноводам

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Статистики оценили шансы новосибирцев дожить до пенсии

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» начало сезон с победы над «Казаночкой»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

«Минивэн разорвало на части»: смертельная авария произошла под Новосибирском

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

Эксперты предупредили о возможном привыкании к внедорожникам Volkswagen

сегодня 08:00 Авто 0 Коммент.

Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги

сегодня 07:20 Хроника 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: дожди и похолодание

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 27 сентября

сегодня 06:00 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых красивых девушек-тренеров Новосибирска

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Несколько агентств недвижимости поплатились за незаконные займы под маткапитал в Новосибирске

вчера 20:09 Экономика 0 Коммент.

«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска

вчера 19:39 Экономика 0 Коммент.

Пожар в жилом доме в центре Новосибирска: подробности происшествия

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

За пощёчину полицейскому молодая мать в Новосибирске получила полтора года

вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

27.09.2019 10:47

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Причины ДТП пока не уточняются; от столкновения никто не пострадал.

Грузовой автомобиль въехал в забор на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта. Об этом сообщает подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». 

ДТП произошло примерно в 6 утра – водитель не справился с управлением и протаранил ограждение. Автомобиль остановился у Дома офицеров с сильными повреждениями передней части машины. 

«В ДТП никто не пострадал. Причины столкновения и состояние водителя прокомментируем позже», – сказали Сиб.фм в пресс-службе ГИБДД Новосибирска. 

Комментаторы в социальных сетях предполагают возможные причины ДТП. Кто-то считает, что водитель уснул в состоянии алкогольного опьянения либо отвлекся на ленту новостей в Instagram.

«А зачем сносить ограждение? Впереди никого нет, как минимум можно скоростью погасить», – удивляется один из подписчиков. 

Напомним, 25 сентября в аварии под Новосибирском погибли четыре человека. 

Эмиль Фукс

Теги: ДТП Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Труп пропавшего новосибирца нашли в земле у ТЭЦ-6

сегодня 11:58 Общество 0 Коммент.

Без трамваев оставят Калининский район Новосибирска

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Максим Аверин устроил дебош на рейсе Барнаул – Москва

сегодня 11:31 Хроника 0 Коммент.

Предсмертный пост на странице «ВКонтакте» врача из Бурятии появился после его самоубийства

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

Видео: грузовик снёс забор в центре Новосибирска

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «живодёрня» решила раздать собак животноводам

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Статистики оценили шансы новосибирцев дожить до пенсии

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» начало сезон с победы над «Казаночкой»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Стали известны результаты экспертизы по факту убийства кота Моти в Новосибирске

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

«Минивэн разорвало на части»: смертельная авария произошла под Новосибирском

сегодня 08:12 Хроника 0 Коммент.

Эксперты предупредили о возможном привыкании к внедорожникам Volkswagen

сегодня 08:00 Авто 0 Коммент.

Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги

сегодня 07:20 Хроника 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: дожди и похолодание

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 27 сентября

сегодня 06:00 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых красивых девушек-тренеров Новосибирска

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Несколько агентств недвижимости поплатились за незаконные займы под маткапитал в Новосибирске

вчера 20:09 Экономика 0 Коммент.

«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска

вчера 19:39 Экономика 0 Коммент.

Пожар в жилом доме в центре Новосибирска: подробности происшествия

вчера 19:21 Хроника 0 Коммент.

За пощёчину полицейскому молодая мать в Новосибирске получила полтора года

вчера 18:57 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
05.02.2013

Я встану - ты сядешь

Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...

Читать далее

Новости по теме

«Минивэн разорвало на части»: смертельная авария произошла под Новосибирском сегодня 08:12 Старик на «старушке» сбил пешехода в Новосибирске вчера 15:57 ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра вчера 10:19 Новосибирец заплатит 160 тысяч за сбитых им лосей вчера 08:09

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

Спецназовец-выпускник Новосибирского военного училища работает ма...