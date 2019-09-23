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Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за минувшую неделю

Рубрика: проиcшествия

27.09.2019 18:59

фото и видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Редкий день в Новосибирской области обходится без аварий. При этом далеко не всегда единственными пострадавшими оказываются автомобили. 

Корреспонденты Сиб.фм совместно с отделом пропаганды регионального ГИБДД подготовили обзор самых крупных автокатастроф минувшей недели. К трагедиям привели грубейшие нарушения правил дорожного движения и плохое техническое состояние автомобилей.

«Из вас песок сыпется»

Для кого-то утро субботы началось не с кофе. 21 сентября из-за владельца отечественного автопрома образовалась серьёзная пробка на Димитровском мосту. Как так получилось? Причина весьма прозаична: у «Жигулей» на ходу отлетело колесо. Когда водитель бросился догонять покрышку, в его оставленную без присмотра «Девятку» на полной скорости влетел Ford. 

Проклятый «Тёщин язык» 

24 сентября инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков сообщил Сиб.фм об аварии в Ленинском районе Новосибирска, которая спровоцировала серьёзные пробки на «Тёщином языке». В результате столкновения с грузовиком MAN, седан, брендированный логотипом Яндекс.Такси, вылетел на тротуар. Прибывшие сотрудники полиции с трудом вытащили водителя легковушки, которого зажало в автомобиле. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

«От иномарки ничего не осталось»

25 сентября в сводках отмечено тяжёлым ДТП с многочисленными жертвами. Грузовик одной из крупных сетей супермаркетов на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий столкнулся с легковым автомобилем «Митсубиси Лансер» на 93-м километре трассы К-19р. Три пассажира и водитель седана скончались на месте.

«Только что проехали. Там от иномарки ничего не осталось почти. Как фура ещё не перевернулась. Удивительно», – сообщил тогда очевидец.

«Железная свалка»

25 сентября на трассе, ведущей в сторону «Родников», образовалась настоящая железная свалка. Пять столкнувшихся машин парализовали движение на магистрали.

По информации отдела пропаганды областного ГИБДД, Nissan Wingroad ехал по улице Краузе со стороны «Родников», затем вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Carina. Toyota отбросило на Volkswagen, а тот врезался в Reno. В конце концов в образовавшуюся кучу машин влетел Nissan Primerа, который от удара опрокинулся на бок.

Известно, что жертвами массовой аварии стали четыре человека: водитель Toyota Carina и семья из Nissan Wingroad – отец, мать и полуторагодовалый ребёнок, который ехал без автокресла. 

«Минивэн разорвало на части»

Ночью 26 сентября в Новосибирской области легковой автомобиль столкнулся с фурой на Ордынской трассе у села Ярково. По словам очевидцев, грузовик стоял на этом месте уже пару дней. Предварительная причина ДТП – водитель легковушки не справился с управлением и влетел в фуру.

«Жуткая авария. Проезжали мимо. Стояла карета скорой помощи, ДПС и, видимо, свидетели аварии. Белая машина – просто груда металла. Разнесла фура», – пишет подписчик сообщества (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

«Мёртвый водитель лежал прикрытый какой-то фанерой на обочине»;

«Авария за несколько минут перед нами была, останавливались, жесть там, скорая видать случайно там оказалась, она за нами ехала по ходу с вызова, там дедушка сидел, они остановились, но там у водителя по моему шансов ноль было там нога оторвана, жесть короче.... Будьте аккуратнее на дорогах!!!».

Груда металла

27 сентября около 9 часов утра два автомобиля Toyota столкнулись на трассе «Иртыш» в Новосибирской области. Водитель одной из иномарок погиб в результате аварии. Двух пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Как сообщили в ГУ МВД, автомобили были настолько повреждены, что людей пришлось вытаскивать из них с помощью специального оборудования. 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДТП

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