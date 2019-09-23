«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анастасии Заворотнюк

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«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анастасии ЗаворотнюкРубрика: общество
28.09.2019 11:21
фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram
За эксклюзивные материалы женщина требует вознаграждение; в погоне за деньгами люди готовы на всё.
Бывшая сотрудница частной клиники, где в настоящее время борется с раком Анастасия Заворотнюк, сняла на видео лежащую без сознания актрису сериала «Моя прекрасная няня». Информация об этом появилась на сайте издания «Дни.ру».
«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — сообщает циничная женщина, которая в погоне за деньгами готова на всё.
Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили смертельный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Несмотря на сообщения различных СМИ, от Анастасии или её близких официальных комментариев не поступало.
Напомним, 26 сентября Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу.
Никита Минин
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