«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анастасии Заворотнюк

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

За эксклюзивные материалы женщина требует вознаграждение; в погоне за деньгами люди готовы на всё.

Бывшая сотрудница частной клиники, где в настоящее время борется с раком Анастасия Заворотнюк, сняла на видео лежащую без сознания актрису сериала «Моя прекрасная няня». Информация об этом появилась на сайте издания «Дни.ру».

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — сообщает циничная женщина, которая в погоне за деньгами готова на всё.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили смертельный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Несмотря на сообщения различных СМИ, от Анастасии или её близких официальных комментариев не поступало.

Напомним, 26 сентября Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу.