Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Известная балерина оставила неоднозначный пост в социальной сети; она намекнула о смерти Заворотнюк.

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей официальной странице в Instagram пост, который встревожил общественность. Многие расценили это сообщение, как заявление о смерти популярной актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов», — написала артистка.

Обеспокоенные подписчики задались вопросом: означает ли это, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла после долгой борьбы с раком? Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.

После шквала критики и обвинений Волочкова отключила комментарии в своём Instagram и изменила подпись к ролику.

Официального подтверждения или опровержения данной информации от окружения актрисы не поступало. Хочется верить, что всё это лишь слухи.

Напомним, ранее стало известно, что медработница тайком сделала фото больной Анастасии Заворотнюк.