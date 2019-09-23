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Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк

Рубрика: общество

28.09.2019 17:07

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Известная балерина оставила неоднозначный пост в социальной сети; она намекнула о смерти Заворотнюк.

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей официальной странице в Instagram пост, который встревожил общественность. Многие расценили это сообщение, как заявление о смерти популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. 

«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов», — написала артистка.

Обеспокоенные подписчики задались вопросом: означает ли это, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла после долгой борьбы с раком? Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.

После шквала критики и обвинений Волочкова отключила комментарии в своём Instagram и изменила подпись к ролику.

Официального подтверждения или опровержения данной информации от окружения актрисы не поступало. Хочется верить, что всё это лишь слухи. 

Напомним, ранее стало известно, что медработница тайком сделала фото больной Анастасии Заворотнюк.

 

Никита Минин

Теги: медицина онкология врачи

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сегодня 11:41 Хроника 0 Коммент.

Правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

В Госдуме прокомментировали идею выплачивать зарплату домохозяйкам

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:47 Общество 0 Коммент.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Как избежать соседства с плачущим ребенком в самолете раскрыла секрет авиакомпания

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет с «Амуром» в Хабаровске: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Голодные дикие лисы вышли к людям в Новосибирской области

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выиграл автомобиль, отдав 100 рублей за лотерейный билет

вчера 20:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:13 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за минувшую неделю

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вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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