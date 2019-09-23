Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк

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Анастасия Волочкова призвала молиться за душу ЗаворотнюкРубрика: общество
28.09.2019 17:07
фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram
Известная балерина оставила неоднозначный пост в социальной сети; она намекнула о смерти Заворотнюк.
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей официальной странице в Instagram пост, который встревожил общественность. Многие расценили это сообщение, как заявление о смерти популярной актрисы Анастасии Заворотнюк.
«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов», — написала артистка.
Обеспокоенные подписчики задались вопросом: означает ли это, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла после долгой борьбы с раком? Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
После шквала критики и обвинений Волочкова отключила комментарии в своём Instagram и изменила подпись к ролику.
Официального подтверждения или опровержения данной информации от окружения актрисы не поступало. Хочется верить, что всё это лишь слухи.
Напомним, ранее стало известно, что медработница тайком сделала фото больной Анастасии Заворотнюк.
Никита Минин
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