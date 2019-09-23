ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

фото группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

Перевернувшийся автомобиль лежит на трамвайных путях; на месте работают два экипажа ДПС.

Авария произошла сегодня утром в Барнауле. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП случилось на проспекте Строителей, не доезжая до улицы Челюскинцев в сторону центра. Автомобиль Мазда перевернулся на крышу и лежит на трамвайных путях. Два экипажа ДПС на месте», — сообщает очевидец.

Своё мнение о происшествии тут же высказали подписчики сообщества:

«По путям без пробки, так быстрее».

«С поворота черед ж/д пути неудачно взлетел что-ли?»

Напомним, 27 сентября в страшном ДТП под Новосибирском погиб человек.