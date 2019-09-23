ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Барнауле

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ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в БарнаулеРубрика: проиcшествия
28.09.2019 09:20
фото группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"
Перевернувшийся автомобиль лежит на трамвайных путях; на месте работают два экипажа ДПС.
Авария произошла сегодня утром в Барнауле. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
«ДТП случилось на проспекте Строителей, не доезжая до улицы Челюскинцев в сторону центра. Автомобиль Мазда перевернулся на крышу и лежит на трамвайных путях. Два экипажа ДПС на месте», — сообщает очевидец.
Своё мнение о происшествии тут же высказали подписчики сообщества:
«По путям без пробки, так быстрее».
«С поворота черед ж/д пути неудачно взлетел что-ли?»
Напомним, 27 сентября в страшном ДТП под Новосибирском погиб человек.
Никита Минин
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