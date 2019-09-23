Худшая команда сезона разгромила «Сибирь»

фото с официального сайта ХК "СИБИРЬ"

Завершилась повторная игра «Сибири» с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ; новосибирцы не смогли победить во второй раз.

Выездная дальневосточная серия игр «Сибири» началась с поражения. Хабаровчане прервали череду побед «Сибири» на своей площадке. В отличие от последнего матча с казанским «Ак Барсом», новосибирцы упустили инициативу в самом начале, что и привело к поражению от аутсайдера сезона.

Первая двадцатиминутка началась с уверенного старта новосибирцев – хозяева были вынуждены играть на своей половине площадки. Переломный момент произошёл в середине периода. Удаление новосибирца Ярослава Хабарова за опасную игру привело к заброшенной шайбе – «Сибирь» не устояла в меньшинстве. Ответить до первого перерыва гости не смогли.

Уже в начале следующего периода «Амур» полностью перешёл в прессинг. На шестой минуте новосибирцы пропустили от хозяев вторую шайбу. Третья шайба не заставила себя долго ждать. Уже через пять минут «Амур» вновь прорвался к воротам «Сибири» – отличился Валерий Васильев. Сибиряки оставили все шайбы без ответа. На перерыв команды ушли со счётом 3:0.

Третья двадцатиминутка отличилась отсутствием опасный голевых моментов. Попытки «Сибири» отыграться не увенчались успехом – хозяева перешли не пускали гостей на свою половину поля. Итог матча – 3:0 в пользу «Амура».

«Сибирь» продолжает держаться в середине турнирной таблицы – на счету новосибирцев сейчас 12 очков. Сибиряки провели 10 матчей, из которых выиграли 5.

Следующая выездная игра «Сибири» пройдёт во Владивостоке. «Адмирал» примет новосибирцев 30 сентября.

Напомним, 23 сентября «Сибирь» обыграла «Ак Барс».