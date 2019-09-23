Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в Новосибирске

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Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.09.2019 10:01
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Неисправный светофор спровоцировал затор на левом берегу; проблему не могут решить уже несколько часов.
На левом берегу Новосибирска парализовано движение транспорта из-за сломавшегося светофора. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам подписчиков сообщества, светофор вот уже несколько часов не работает на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение затруднено во всех направлениях.
«Сотрудников ДПС, как всегда нет. Ищите пути объезда», — пишет очевидец.
В комментариях люди отметили, что проблема именно с этим светофором возникает уже не в первый раз:
«Я помню уже такой затор был. Адок ещё тот».
«Очередные выходные можно постоять в пробке....»
Напомним, 26 сентября ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра.
Никита Минин
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