Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в Новосибирске

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Неисправный светофор спровоцировал затор на левом берегу; проблему не могут решить уже несколько часов.

На левом берегу Новосибирска парализовано движение транспорта из-за сломавшегося светофора. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчиков сообщества, светофор вот уже несколько часов не работает на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение затруднено во всех направлениях.

«Сотрудников ДПС, как всегда нет. Ищите пути объезда», — пишет очевидец.

В комментариях люди отметили, что проблема именно с этим светофором возникает уже не в первый раз:

«Я помню уже такой затор был. Адок ещё тот».

«Очередные выходные можно постоять в пробке....»

Напомним, 26 сентября ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра.