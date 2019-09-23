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Из-за сломавшегося светофора образовалась огромная пробка в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

28.09.2019 10:01

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Неисправный светофор спровоцировал затор на левом берегу; проблему не могут решить уже несколько часов.

На левом берегу Новосибирска парализовано движение транспорта из-за сломавшегося светофора. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». 

По словам подписчиков сообщества, светофор вот уже несколько часов не работает на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение затруднено во всех направлениях.

«Сотрудников ДПС, как всегда нет. Ищите пути объезда», — пишет очевидец.

В комментариях люди отметили, что проблема именно с этим светофором возникает уже не в первый раз:

«Я помню уже такой затор был. Адок ещё тот». 

«Очередные выходные можно постоять в пробке....»

Напомним, 26 сентября ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область пробки

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вчера 18:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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